Négyes stádiumú rákkal küzd a Duran Duran gitárosa, Andy Taylor

Nincs gyógymód.

A nyolcvanas évek legendás brit zenekara, a Duran Duran végleges felállásának háttérvokalistája és gitárosa, Andy Taylor 1980 négyes stádiumú, már más szervekre és testtájakra is átterjedő rákkal küzd, állapota azonban nem jelenleg nem életveszélyes – jelentette be a zenekar, miközben épp beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Az ünnepségen Taylor személyesen nem lehetett ott, pedig új gitárt is vásárolt az alkalomra – írja a Guardian, ami néhány részletről is beszámolt: eszerint a hatvanegy éves Taylort négy évvel ezelőtt diagnosztizálták.

A beiktatáson – ahol Lionel Richie, Pat Benatar, Eminem, Carly Simon, a Eurythmics tagjai, Harry Belafonte, a Judas Priest, illetve Dolly Parton is a tagjává vált – a Duran Duran öt birminghami tagja tizenhét év után állt volna először közösen színpadra.