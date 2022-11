Masszőr tanúskodott a szeme láttára maszturbáló Harvey Weinstein ellen, az ügyben Mel Gibson is érintett

A Harvey Weinstein ellen jelenleg zajló Los Angeles-i perben egy neve elhallgatását kérő nő tanúskodott, felkavaró részleteket osztva meg arról, hogyan zaklatta őt többször is a levitézlett producer. A masszázsterapeutaként dolgozó nő elmondása szerint életében először, a férfi hotelszobájában masszírozta Weinsteint, amikor a masszázs egy pontján a producer, aki addig kedvesen és jókedvűen élvezte a masszázst, félbeszakította a kezelést, majd amikor a nő kiment a mosdóba kezet mosni, meztelenül utána ment, és maszturbálni kezdett a nő előtt.

A masszőr közölte, hogy hagyja abba, amit csinál, de Weinstein csak ugyanazt ismételgette neki, jelesül, hogy nézzen rá és mondja neki, hogy milyen nagy a farka. Amikor pedig a nő nemet mondott, még közelebb ment hozzá, a pólója alá nyúlt, és fogdosni kezdte a melleit, olyan agresszíven, hogy nyomot is hagyott a bőrén, és minél inkább tiltakozott a nő, Weinstein annál inkább kiabált vele. Az ügyész kérdésre, hogy miért nem enekült ki a szobából, a nő azt felelte, hogy ez nem volt lehetséges, a férfi akkora darab volt, hogy nem lehetett kikerülni.

Sokkos állapotba kerültem. Lefagytam, megbénultam. Próbáltam megérteni, mi fog történi velem. Nem mozdultam. Attól féltem, ha megpróbálok ellenállni, még rosszabbul járok

– mondta vallomásában a nő.

Miután Weinstein a padlóra ejakulált, közölte a nővel, hogy most már közeli jóbarátok, és hogy azt szeretné, hogy a nő a Weinstein Companyn keresztül könyvet írjon a masszázs művészetéről. A nőnek eszébe sem volt könyvet írni, az eset után pedig azt kérdezte a férfitől, miért tette Weinstein, amit tett, aki viszont csak nevetett rajta, és időnként újra kivillantotta neki a nemi szervét. Ennek ellenére amikor a producer azt kérte, adja meg a címét, hogy küldhessen neki pár könyvet, teljesítette a kérést, az ügyész kérdésére, hogy miért, azt felelte, nem tudja, leginkább félelemből. Ekkor Weinstein kinyitotta az ajtót, odakint az asszisztense, Barbara Schneeweiss állt, akinek viszont a nő nem mert beszélni a történtekről, mint mondja, azért, mert „valami nem stimmelt”.

A nő régóta volt masszőr, és sokat dolgozott híres és fontos embereknek, így egyáltalán nem volt szokatlan számára, hogy egy hotelszobába hívták a kezelésre, ezért Weinsteinnél sem gyanakodott.

Arra viszont, hogy miért mondott igent, amikor Weinstein újabb kezelést kért tőle, nem tudott érdemben felelni.

Próbáltam értelmet találni abban, ami történt… Bárcsak ne tettem volna

– mondta, ugyanis a következő kezelésen szinte pontosan ugyanez az eset ismétlődött meg. Ekkor azonban már a masszőr bekapcsolta a telefonján a hangfelvételt arra az esetre, ha valami történne vele – annak ellenére is, hogy az időpontfoglalásnál közölte a férfival, hogy többé nem fordulhat elő, ami legutóbb. Ám a producer ez alkalommal is mutogatta magát a nőnek, akit ezt követően is többször keresett üzenetben. A masszőr nem reagált, ám amikor a férfi azzal kereste meg, hogy egy sérülés miatt van szüksége segítségre, végül mégis igent mondott, mint mondta, naivitásból. Ezen a harmadik masszázson Weinstein már megkérdezte, hogy maszturbálhat-e a nő előtt, aki úgy gondolta, hogy mindenképpen zaklatva lesz, akkor pedig már inkább ő szeretné kontrollálni a dolgot, így igent mondott, de kikötötte, hogy a férfi nem érhet hozzá. Ezt Weinstein nem tartotta be, és szintre betűre pontosan ugyanaz történt, mint az első esetben.

Ezt követően több mint egy évig egyáltalán nem beszéltek, ám ekkor a nő bemutatta Weinsteint az új (férfi) főnökének, akit el is kísért a producer hotelébe, mert azt hitte, így nem lesz alkalma kettesben maradni Weinsteinnel. Tévedett. A producer ismét levetkőzött és maszturbálni kezdett előtte, majd azt modnta a nőnek, vegye le a felsőjét. A masszőr nemet mondott, sikoltott, mire a férfi közölte, nem barátok többé, a nő pedig elmenekült a hotelből. A bíróságon a masszőr azt mondta, nevetséges, hogy azt hitte, biztonságban lehet ebben a helyzetben. A szégyen miatt nem beszélt az esetről eddig, így például a vőlegényének sem mondta el a történteket, perelni pedig azért nem mert, mert félt, hogy Weinstein a hatalmával tönkreteheti őt. Mostanra azonban úgy látja, akármennyire szégyelli magát, az igazságnak napvilágra kell kerülnie. Emellett az is a célja, hogy más nők, akik szintén újra és újra visszamentek a bántalmazóikhoz, lássák, hogy nincsenek ezzel egyedül, hisz ő is újra és újra visszament.

Egy másik híres, meglepő szereplője is van az ügynek: Mel Gibson. A színész-rendező szintén a masszőr kliense volt, közeli barátságba kerültek, és Gibson volt az egyetlen ember, akinek a nő beszélt a történtekről. A nő elmondása szerint Gibson felajánlotta a segítségét, ha rendőrséghez vagy bírósághoz fordulna a nő, és végül Gibson volt az is, aki összekötötte a masszőrt Allison Weiner oknyomozó újságíróval, akinek off-the-record, azaz felvételen kívül elmondta a vele történteket. Weiner tanúskodott is a bíróságon a masszőr mellett, és be van idézve, nagy eséllyel tanúskodni fog maga Mel Gibson is.

Harvey Weinstein Los Angeles-i pere, amelyben nem kevesebb, mint kilenc nő vádolja őt szexuális zaklatással, október 10-én indult, és a tervek szerint nagyjából két hónapig tart majd. Ezen kívül folyamatban van ellene egy brit per is. A perek tétje ezen a ponton inkább szimbolikus, hiszen a producer már jó eséllyel nem kerülhet szabadlábra életében: egy korábbi perben már huszonhárom évet kapott, és mivel már túl van a hetvenen, ez a gyakorlatban alighanem életfogytiglant jelent, erre jöhetnek a további büntetési tételek.