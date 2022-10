Kezdődik Harvey Weinstein második pere, kilenc nő vádolja zaklatással

A producert az első perben 23 évnyi börtönbüntetésre ítélték, ennek letöltését már megkezdte.

Ezen a héten, Los Angelesben indul a két évvel ezelőtti pere miatt már huszonhárom évnyi börtönbüntetésre ítélt Oscar-, BAFTA- és Tony-díjas filmproducer Harvey Weinstein újabb pere, ami a New York-i elsőnél is bonyolultabb ügynek látszik – írta meg a Variety.

A lap szerint a tárgyalássorozat két hónapon át tart majd, a férfit pedig kilenc nő vádolja összesen tizenegy rendbeli szexuális erőszakkal – közülük hatan New York-iak.

A hetvenéves egykori producer már megkezdte a korábban kirótt büntése letöltését, jelenleg azonban van még matematikai esélye arra, hogy élete vége előtt szabadlábra helyezik. Ez a sansz tűnhet el most, hiszen a most induló eljárás miatt akár száznegyven évnyi börtönre is ítélhetik.

Weinstein egészségi állapota mostanra egyébként meglromlott: ügyvédje, Mark Werksman szerint nem tud járni, és több foga is begyulladt, illetve elfertőződött, hiszen nem jut megfelelő minőségű fogászati kezeléshez a börtönben.