Ricky Gervais-től lophatott poént James Corden, áll is a bál miatta

Fordulatokban gazdag poénlopási ügy van kibontakozóban: James Corden a The Late Late Show adásában éppen Elon Muskon viccelődött, amikor egy olyan poén hangzott el, amelyet a stand up rajongói már néhány évvel ezelőtt már hallhattak, csak éppen nem Corden, hanem Ricky Gervais szájából. A majdnem szóról szóra leutánzott poén először épp magának Gervais-nek tűnt fel, aki egy Twitter-posztban odaszúrva „dicsérte” meg a viccet. A bejegyzést azóta már törölte, azzal indokolta, hogy megsajnálta pályatársát, mivel valószínűleg nem ő, hanem a műsoron dolgozó írók építették bele a szöveget a monológba.

Corden meglehetősen furcsán kért bocsánatot: elismerte, hogy teljesen véletlenül Gervais egyik viccét sütötte el ő is, de „nyilvánvalóan fogalma sem volt” arról, hogy az övé. Hozzátette, hogy a vicc egyébként zseniális volt, hisz Gervais találta ki, a nagy szavak mellett kicsit promózta is kollégája Netflix-tartalmait.

Inadvertently told a brilliant Ricky Gervais joke on the show last night, obviously not knowing it came from him. It’s brilliant, because it’s a Ricky Gervais joke. You can watch all Ricky’s excellent specials on Netflix. J x

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) November 1, 2022