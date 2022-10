Meghalt Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, a rock’n’roll egyik legendája, 87 éves korában meghalt, közölte a sajtósa. A halála okát nem közölték, de Lewis már jóideje beteg volt.

Jerry Lee Lewis 1935-ben született a lousianai Ferridayben, és őt tartják a rock and roll első igazán vad emberének. A rock and roll és a rockabilly zene úttörőjeként 1956-ban készítette első felvételeit a memphisi Sun Recordsnál és a következő évben vált világszerte ismertté a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On című slágerével. Ezt követte a Great Balls of Fire, a Breathless és a High School Confidential, ám Lewis karrierje megtorpant, miután házasságot kötött Myra Gale Brownnal, a 13 éves unokatestvérével.

Élő fellépései ebben az időben egyre vadabbak és energikusabbak voltak, és az 1964-es Live at the Star Club, Hamburg című élő albumát a valaha volt egyik legvadabb és legnagyobb rockandroll-koncertlemezként tartják számon. 1968-ban Lewis áttért a country zenére, és olyan dalokkal ért el sikereket, mint az Another Place, Another Time. Ez újra fellendítette a karrierjét, és az 1960-as évek végén és az 1970-es években rendszeresen vezette a country-western listákat. Lewis sikerei később is folytatódtak, sőt, a 2006-os Last Man Stranding című albuma egyenesen a legkelendőbb kiadványa lett, amelyből több mint egymillió példányt adtak el világszerte. Lewisnak tucatnyi aranylemeze volt mind rock, mind country kategóriában. Négy Grammy-díjat nyert, köztük egy Grammy-életműdíjat és két Grammy Hall of Fame-díjat.

A kiskorú unokahúgával házasodó, és a saját zenésztársát majdnem agyonlövő Lewis botrányhősként maradt meg, aki a sokatmondó Killer (Gyilkos) becenévre hallgatott, közben viszont ösztönös zseninek tartották zongoristaként és énekesként is. Azt sokan a saját szemükkel is láthatták 2010-ben, hogy bőven nyugdíjas korban is emlékezetes koncertet adott a Budapest Arénában.

Lewis élete során negyven albumot vett fel, a legutóbbit 2014-ben. Hat gyereke született, közülük ketten előbb haltak meg mint ő. Halálával a rock and roll első nemzedékének utolsó igazi legendája is távozott.

Alig egy napja állította a TMZ, hogy a legendás zenész meghalt, ám akkor ezt helyre kellett igazítaniuk.