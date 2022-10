Így szorítaná vissza a jelszómegosztást a Netflix

Kilőttek a Netflix részvényei, miután bejelentették, lényegesen több új előfizetőt sikerült a platformra vonzani: egy negyedévvel ezelőtt egymillió új előfizetőt prognosztizáltak, azonban 2,4 milliót sikerült behúzni. Az új felhasználók több mint fele, 1,4 millió fő Ázsia csendes-óceáni térségéből kerül ki, az Egyesült Államokban és Kanadában a legkisebb a növekedés – bár ennek alighanem az elsőszámú oka az, hogy ott már eleve elég nagy a Netflix elterjedtsége.

Mindez a streamer friss negyedéves jelentéséből derül ki, amelyben az olcsóbb, de reklámokat tartalmazó, hozzánk egyelőre nem érkező előfizetői csomag mellett arról is szót ejtettek, hogyan kezdenék el a jövő évtől tervezett fellépést a jelszómegosztás ellen, számol be a CNBC.

A platform a kölcsönjelszóval netflixezőknek lehetőséget adna az így használt profil külön előfizetésbe költöztetésére, valamint arra is, hogy a jelszót megosztó felhasználó egy valamivel magasabb összegért alprofilokat is létrehozhasson az így betársult felhasználóknak. A platform azt reméli, hogy a jelszómegosztás ellen bevezetett megoldásokkal, valamint a reklámbevételekkel folytathatja a növekedést. Hangsúlyozták azt is, hogy, bár sokak szerint nem fenntartható az a modell, hogy teljes évadok egyszerre kerülnek fel a felületre, ők továbbra is kitartanak ezen disztribúciós modell mellett.