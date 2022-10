Kitiltották egy étteremből a személyzetet sértegető James Cordent

„A legbántalmazóbb ügyfélnek” nevezte James Cordent a hírességek egyik kedvenc New York-i étterme, a Balthazar tulajdonosa, Keith McNally, aki egy időre ki is tiltotta a komikust az étteremből. McNally egy hétfői Instagram-posztban azt írta, hogy ritkán szokott kitiltani bárkit is, de Corden kiérdemelte ezt két olyan incidens után, amikor rosszul bánt a francia étterem dolgozóival. Szerinte júniusban Corden azt követelte, hogy „ebben a másodpercben” jöjjönegy kör ital, és hogy az előző italát kompenzálják, mert egy hajszálat talált az ételében – miután befejezte a főételét. Corden „rendkívül csúnyán” viselkedett az üzletvezetővel, mondta McNally.

Egy másik alkalommal ebben a hónapban Corden a feleségével együtt érkezett az étterembe villásreggelire, és panaszkodott a kiszolgálónak, hogy „egy kis tojásfehérje” volt a tojássárgájás omlettjében, mondta McNally. Az ételt újra elkészítették, de rossz körettel küldték ki – saláta helyett sült krumplival –, ami Corden számára láthatóan az utolsó csepp volt a pohárban.

Nem tudod végezni a munkádat! Nem tudod végezni a munkádat! Talán be kéne mennem a konyhába, és magamnak kéne elkészítenem az omlettet!

– kiabálta Corden a felszolgálónak McNally szerint, aki az esetről készült menedzseri jelentésre hivatkozik.

Hétfőn késő este azonban McNally közölte, hogy visszavonja a Cordenre vonatkozó tilalmat, miután a komikus bocsánatot kért telefonon, ő pedig hisz a második esélyekben, írja a Washington Post.

Corden, aki a Carpool Karaoke videósorozatával szerzett széles körű hírnevet, 2023 nyarán távozik a The Late Late Show házigazdai szerepéből – jelentette be áprilisban.