Tina Turnerből Barbie-baba lesz

Tina Turnerről mintázott Barbie-babával köszönti a Mattel játékgyártó cég az énekesnőt abból az alkalomból, hogy What’s Love Got To Do With It című száma éppen negyven éve hódította meg a slágerlistákat.

A Tina Turner-baba a Mattel sztárokat bemutató Barbie-sorozatában született. A babát úgy öltöztették fel, ahogy Turner látható a számhoz készült zenés videóban: fekete miniruhát és dzsekit visel, és haja is olyan, mint a sztáré.

A 82 éves énekesnő közleményben mondott köszönetet a babáért, és hozzátette, hogy megtiszteltetés számára azoknak a meghatározó nőknek a táborához csatlakozni, akiket szintén megörökítettek a legfiatalabb generációknak szánt játékbabákkal, írta az MTI.

A nyolcszoros Grammy-díjas Turner az 1960-as és 70-es években a legnépszerűbbek közé tartozott, férjével, Ike Turnerrel koncertezve. Viharos házasságuk 1978-ban ért véget, és az énekesnő a következő évtizedben szólóban minden korábbi sikerét is felülmúlta.