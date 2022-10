Karácsony előtt érkezik a Grincs horrorvígjáték-adaptációja

A zöld lény ebben egy pillanatra sem lesz kedves.

Az XYZ Films Grincs-horroradaptációja, a The Mean One (Az önző) a semmiből feltűnve kerül majd a képernyőkre, hiszen eddig egyetlen szót sem lehetett róla hallani, december 15-től azonbanAmerika-szerte ingyenesen lesz látható, bár azt egyelőre még nem tudni, hogy milyen felületen – írja a Consequence.

A David Howard Thorntont főszerepbe helyező filmhez egyelőre nem tettek közzé előzetest, a történet rövid leírásából azonban egyértelműen látszik, hogy a Winnie the Pooh: Blood and Honey-hoz (Micimackó: Vér és méz) hasonlóan itt is a kínos horrorvígjátékok terén akarnak a készítők maradandót alkotni:

a sztori szerint egy városka feletti hegyen élő szörny egy teljes családdal végez, leszámítva az egyetlen túlélőt, Cindyt, akiért húsz karácsonnyal később tér vissza.