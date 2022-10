Emlékhelyet kapott a Fiumei úti sírkertben Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú

Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú emlékére állított emlékhelyet a Fiumei úti sírkertben a Madách Színház és a Nemzeti Örökség Intézete. Az avatóünnepségre egy különleges, tematikus séta keretében került sor, majd azt követően a Madách Színház művészeinek előadásában felcsendültek a Kazinczy Lajos életét színpadra állító musical, A tizenötödik legismertebb dalai is. – olvasható a Madách Színház sajtóközleményében.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hős tábornokaira legtöbbször aradi tizenhármakként hivatkoznak – lényegesen kevesebben azonban ismerik azokat az áldozatokat, akiket szintén Aradon, azonban nem október 6-án végeztek ki. Ilyen elfeledett hős

a tizenötödik aradi vértanúként is emlegetett Kazinczy Lajos, a híres nyelvújító, Kazinczy Ferenc fia is.

A férfi élete azóta került ismét reflektorfénybe, mióta a Madách Színházban

bemutatták Szirtes Tamás rendezésében a Derzsi György–Meskó Zsolt szerzőpáros A tizenötödik című musicaljét.

A darab nemcsak azért különleges, mert egy kevéssé ismert történelmi szereplő életét és tragédiáját mutatja be, de ez az első darab a magyar színház- és zenetörténetben, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korát helyezi középpontba.

Aradon a megtorlás során összesen tizenhat honvédtisztet végeztek ki: Ormai Norbert ezredest már augusztus 22-én, az aradi tizenhármat október 6-án, Kazinczyt viszont csak

október 25-én küldték a halálba, sőt, Haynau Ludwig Hauk osztrák származású alezredesen csak egy évvel később, 1850-ben hajtották végre a halálos ítéletet. Az aradi vértanúk között tartjuk még számon Lenkey János tábornokot is, aki a várbörtönben megőrült, majd meghalt.

Kazinczy emlékhelyének avatásán a résztvevőket Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója köszöntötte, a férfi hősiességét pedig Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója méltatta emlékbeszédében.

– mondta el Móczár, akinek szavaihoz Szirtes csatlakozott:

Kazinczy Lajos életének és hősi halálának emlékét az utókor, vagyis a mi feladatunk megőrizni – éppen ezért nagyon örülünk, hogy a Madách Színházban helyet adhatunk A tizenötödik című, az életét egészen új perspektívából feldolgozó, emellett a musical műfaji kereteit is feszegető előadásnak. A most felavatott emlékhelynek köszönhetően remélhetőleg rövidesen Kazinczy Lajos esetében is érvénytelenné válik az „elfeledett aradi vértanú” megnevezés.