„Az egyik legkedvesebb fickó, akit valaha ismertem” – sorra búcsúznak a sztárok Cooliótól

Egyre több híresség emlékezik meg közösségi felületén a szerdán elhunyt Cooliótól. A rapper egy barátja házában lett rosszul Los Angelesben, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az ügyben nyomozás indult, és ugyan még nem erősítettek meg hivatalosan a halál okát, szívrohamról cikkeznek a helyi lapok, a TMZ pedig azt is megtudta, hogy a rendőrség nem talált drogra utaló nyomokat a helyszínen. Az 59 éves sztártól sorra emlékeznek meg közösségi felületeiken a hírességek, színészek és zenésztársak egyaránt.

Martin Lawrence Twitteren búcsúzott tőle, egyúttal részvétet nyilvánított a zenész családjának:

My deepest condolences and prayers go out to the family of @Coolio 🙏🏾 #rip pic.twitter.com/vH68qVolRy

— Martin Lawrence (@realmartymar) September 29, 2022