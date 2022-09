Miért a harmincéves Az utolsó mohikán az indiánfilmek utolsó mohikánja?

1968 forró májusában két nagy rendező filmezte a párizsi diáklázadásokat. Az első Jean-Luc Godard, akit olyannyira elragadott a forradalmi hév, hogy amikor ugyanabban a hónapban Cannes-ba utazott, kollégáival együtt sztrájkot hirdetett, és szabotálni igyekezett a filmfesztivál lebonyolítását – sikerrel.

A második Michael Mann, akiről akkoriban még senki nem tudta, hogy egyszer majd jelentős rendezőnek lehet nevezni. Huszonöt éves, frissen diplomázott filmkészítő volt, aki a wisconsini egyetemről érkezett továbbtanulni Londonba, majd onnan utazott át az európai kontinensre, mikor hírét vette a franciaországi változásoknak. Dokumentum- és híradóképekből összeállított, hatvannyolcas rövidfilmje két évvel később díjat nyert Cannes-ban, ahol ekkor már ismét zavartalanul megrendezhették a filmfesztivált.

Mann ezután sikeres tévérendező és producer lett Amerikában, a nyolcvanas évektől kezdve pedig már saját mozifilmeket is rendezett. Ahhoz a romantikus elfogódottsághoz, megfeszített figyelemhez és forradalmi lelkesültséghez, amelyet 1968 tavaszán érezhetett, a harmadik mozifilmjével került újra közel. Legalábbis ezek a heves érzelmek fűtik Az utolsó mohikán általa rendezett, idén harmincéves filmadaptációját.

A film szép anyagi sikert aratott, de ennél sokkal fontosabb, hogy múlni nem akaró hatást tett egy nemzedékre, amely a mai napig Mann lélekszakadva rohanó hőseit látja maga előtt, ha az indiánokra gondol.

Nem is készült azóta Hollywoodban a történelmi múltban játszódó, jelentősebb indiánfilm. Mára az indiánromantika nagyjából a múlté, de harminc éve, még utoljára, teljes pompájában ragyogott fel.

Hogyan lett Az utolsó mohikán az indiánfilmek utolsó mohikánja?

James Fenimore Cooper 1826-os megjelenésű regényéből, lévén az amerikai irodalom úttörő klasszikusa, számos filmadaptáció készült. Gy. Horváth László műfordító nyilatkozta nekünk a könyv első teljes magyar változatának megjelenése apropóján, hogy Cooper indiántörténetei közül az első kötetek, a Bőrharisnya és Az utolsó mohikán hazájukban és Európában is frenetikus sikert arattak:

Cooper kortársai, a francia író George Sand, az orosz kritikus Belinszkij el voltak ragadtatva. Sand egyenesen azt mondta, ezek a könyvek Amerika híreit közvetítik a tengerentúlra. Méltatták az amerikai kollégák is, például Melville és Hawthorne. A nagy törés akkor következett be, amikor Mark Twain megírta Cooper irodalmi bűnei című, roppant igaztalan filippikáját, szerencsére már Cooper halála után. Persze támadta ő Jane Austent és R. L. Stevensont is. Innentől egy fél évszázadig Cooper kiesett az irodalmi pikszisből, de aztán visszakerült, és ma abszolúte az amerikai kánon részének számít.