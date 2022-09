Jordán Adél a huszonéves Koncz Zsuzsával énekel duettet

A Valaki kell, hogy szeressen remix változata összefésüli 1972-t 2022-vel. Klippremier.

Október közepén jelenik meg Koncz Zsuzsa új, remix albuma, Te szeress legalább… címen, jelenleg ezen végzi az utolsó simításokat. Az elmúlt 60 év szerzeményeinek csupa különleges feldolgozását tartalmazó lemez egyik kuriózuma a Katona József Színház vezető színésznőjével, Jordán Adéllal készült duett, ami az eredeti felvételek felhasználásával született remix. A Valaki kell, hogy szeressen Koncz Zsuzsa 1970-ben megjelent Szerelem című nagylemezének nyitó dala volt. Az új verzióhoz készült, idősíkokat összeboronáló klip most a 24.hu-n debütál.

A Szerelem című albumot tekintem tulajdonképpen az első igazi nagylemezemnek, mert a rajta szereplő összes számnak már Bródy János írta a szövegét. A Valaki kell, hogy szeressen pedig azok közé a dalok közé tartozik, amik igen kedvesek nekem. A Szerelem című (egyébként a második) nagylemezemnél szinte azonnal éreztem, hogy történt velem valami fontos – még ha csak lassan derült is ki, mi is az pontosan. Ez az album észrevétlenül rátett egy pályára, amiről ekkortájt kezdtem másképp gondolkodni, és egyre komolyabban venni. Itt már minden dal én magam voltam

– mondta a 24.hu-nak Koncz Zsuzsa, aki szerint valóságos csoda, hogy tévéfelvételt is találtak a dalról. „Bár itthon is készült tévéműsor a Szerelem dalaiból, ezt később a Magyar Televízió archívumában letörölték – kellett a helyem, illetve a nyersanyag másra. 1972-ben viszont a csehszlovák tévé is meghívott egy önálló show műsorra a kassai stúdiójába, amit pár éve képanyagaim őrzője, Tomi barátunk fel is lelt a már szlovák nemzeti televízió archívumában. Némi egyeztetést követően tőlük szereztük meg a Valaki kell, hogy szeressen korabeli felvételeit.”

Jordán Adélról tudta, hogy nemcsak kiváló színésznő, de szenzációsan énekel is. „Úgy gondoltam, az ő jelenléte új tartalmat adhat a dalhoz. Viszont nem voltam biztos benne, hogy kedve is lenne hozzá. Lajos barátom, az új album ötletgazdája hozott össze bennünket, és láss csodát, mindannyiunk örömére, Adél rábólintott a meghívásra, aztán a stúdióban pillanatok alatt felénekelte a dalt, vokál-szólamokkal együtt.”

A színésznő jelenleg épp a Hedda Gabler címszerepét próbálja a Katonában. Őt arról kérdeztük, mit gondolt, amikor megkeresték a szokatlan duett-ötlettel: