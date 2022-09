A Sárkányok háza új részében véres lagzi és a polgárháború előszele is elfér

Ha nem is lesz egy Vörös Nász, de azért nagyon úgy tűnik, hogy a hétfőn érkező új Sárkányok háza-epizódban bemutatott esküvő sem lesz mentes a konfliktusoktól, naná, mégis csak Westeroson járunk. A részben látjuk utoljára a fiatal Rhaenyrát és Alicentet, Milly Alcok és Emily Carey ugyanis a hatodik résztől átadják a stafétát karaktereik idősebb verzióját alakító Emma D’Arcynak és Olivia Cooke-nak. Az ötödik részhez érkezett betekintőben emellett a pozícióját vesztve is intrikáló Otto Hightowert is látjuk, amint irányba állítja leányát unokája trónra ültetése felé, Daemon ismeretlen tájon, de láthatóan rosszban sántikál, és természetesen pár sárkány is feltűnik.