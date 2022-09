Az ókori Pannóniától a 125 éves Vígszínházig – annyi jó program van a héten, csak tudjunk választani

A nem olyan régmúlt és a nagyon-nagyon régmúlt egyaránt felvonul a heti programok sorában, de ha valaki a jelen realitásával szívesebben foglalkozna, vagy éppenséggel a lehető legmesszebb menekülne a realitásból, arra is van tippünk. Programajánló.

AmfiFeszt, amikor az aréna újraéled!

2022. szeptember 10-11., Budapest III. kerület, Pacsirtamező utca 2-14.

A Gladiátor a kedvenc filmed – holtversenyben a Ben-Hurral –, és mindig arra vágytál, bárcsak élőben láthatnál egy jó kis kocsiversenyt vagy gladiátorharcot? Ez a lehetetlennek tűnő ábránd most egész megvalósíthatóvá válik, az AmfiFeszt ugyanis a szeptember 10-11-i hétvégén igazi időutazásra hív. Ezen a két napon Aquincumban a katonavárosi amfiteátrum ezerötszáz év után újra élettel telik meg, a hatalmas teret gladiátorok, római katonák és barbár harcosok veszik birtokba, hogy felidézzék, hogyan éltek a rómaiak az ókori Pannoniában és környékén. Az AmfiFeszten egy egész napos, három felvonásos előadásból ismerhetjük meg a római hadigépezet működését, követhetjük nyomon a hadifoglyok sorsát eldöntő rabszolgavásárt, a gladiátorok kiképzését, majd azt is, ahogy a kiképzett harcosok összecsapnak. Vajon a testvéri kötelék kibírja ezeket a megpróbáltatásokat? Vagy felőrlődik a vetélkedésben, ami a túlélésért, a győzelemért, a dicsőségért, sőt még egy nő szívéért is folyik?

A fesztiválon várható barbár-római összecsapás is, a szelídebb lelkű érdeklődőket pedig költőverseny várja. Ezen kívül a szervezők készülnek történelmi divatbemutatóval és szépségszalonnal, a gyerekeket mitológiai mesemondás szórakoztatja majd, lesz többféle kézműves foglalkozás és bemutató, régészeti előadások, tárlatvezetések, bátorságpróba, az ókori éjszakai életet pedig görög-római táncház eleveníti fel. Ez a rengeteg program ráadásul teljesen ingyen várja a látogatókat.

Schwechtje Mihály: Védelem alatt – dokumentumfilm

2022. szeptember 8-tól a budapesti artmozik műsorán

A helyszín egy eldugott magyarországi település, amiről nem véletlenül nem mondják el, hol van. Itt működik ugyanis a Babtista Szeretetszolgálat egyik védett háza, ahol többek között olyan nőknek segítenek, akik egykor az emberkereskedelmi maffia áldozataivá váltak – ahonnan, ugye, nem egyszerű kikerülni, és főleg nem veszélytelen. A filmet 2018 és 2020 között követi Toszeczky Renáta, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársának munkáját, melyben három olyan nőt segít, akik ilyen múlt elől menekültek el. A film a védett ház munkája mellett Renáta magánéletébe is betekintést nyújt, hogy megmutassák azt, ahogy a segítő szakemberek a hivatásuk és a magánéletük között egyensúlyoznak. A Védelem alatt 2020 novemberében elnyerte az online megtartott Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál legjobb magyar film díját, de a covid nyomán feltorlódott magyar filmes dömping miatt a széles körű forgalmazás eddig váratott magára. Most azonban ez a nehéz témája ellenére is felemelő film végre mozikba kerül, a Puskinban, a Tabánban és a Művészben lesz nézhető.

Őszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár a Füvészkertben – nem mind szúrós, ami kaktusz

2022. szeptember 9-11., ELTE Füvészkert, Budapest VIII. kerület, Illés utca 25.

Aki még nem emelte be rendszeres programjai közé az ELTE Füvészkert rendezvényeit, az nem tudja, mit hagy ki. A Füvészkert minden évszakban egészen fenséges önmagában is, a rendszeres tematikus vezetések és egyéb rendezvények pedig alkalmat adnak megtapasztalni, mekkora kincs ez az oázis a város kellős közepén. A Füvészkertben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos egyesülete évente kétszer tart kiállítást, tavasszal és ősszel, minden alkalommal valamely kaktusznemzetségnek szentelve az eseményt, ami mindig vásár is egyben, ahol messze nemcsak kaktuszok kaphatók: kerti és szobai levéldísznövények, orchideák, bonsai-ok és a növényvilág különlegességei is felvonulnak, ráaádsul többnyire a boltinál sokkal jobb áron. A 2022 őszi esemény a Mexikóból származó, tövisek nélküli, csillagkaktusznak vagy papsapkának is nevezett Astrophytum nemzetség és hibridjei köré szerveződik. De mellettük természetesen, ahogy mindig, most is helyet kapnak a hazai kaktuszgyűjtők féltett kincsei, több száz kaktusz- és pozsgásritkaság Amerika és Afrika egzotikus tájairól. Az életük első kaktuszára pályázók és a több száz példánnyal rendelkező gyűjtők is fognak találni új zsákmányokat, az egyesület tagjai pedig tartási tanácsokkal is örömmel ellátják az érdeklődőket, a kisgyermekes családokat pedig kézműves programok is várják. Jegyek a Füvészkert jegypénztárában válthatók.

George Miller: Háromezer év vágyakozás – filmdráma

2022. szeptember 8-tól országszerte a mozikban

Ha a Mad Max-filmek pápája új filmmel jelentkezik, az mindig eseményszámba megy, most sincs ez másként. A mester ezúttal a jól ismert csodalámpa-témát gondolja újra fenséges látványvilággal és filozófiai mélységgel, amelyben a klasszikus mesétől egészen az emberlét alapvető jelentéséig jutunk. A történet főszereplője egy magányos és zárkózott tudós nő, akit a mindig feledhetetlen Tilda Swinton alakít, és akinek a tudományt és logikát mindennél többre tartó nő élete a sarkaiból forudl ki, amikor egy bolhapiacos zsákmányáról kiderül: egy dzsinnt rejt. Az Idris Elba alakította dzsinn három kívánságot ajánl fel a nőnek, ám az nem akarja elsietni a döntést, attól tart ugyanis, hogy baj lesz, ha varázslattal jut el vágyai beteljesüléséhez. Kedvcsinálóképpen a dzsinn korábbi kívánságokról és hosszú élete varázslatos eseményeiről mesél neki, így a film egy korokon és kontinenseket átívelő, látványos mese, ami emellett igazi emberi mélységekről is beszél.

Vígnap 2022 – A Vígszínház, ahogy még sosem láttad

2022. szeptember 11. Budapest, Szent István krt. 14.

Elindult a 2022/23-as színházi évad, ezt a Vígszínház különleges rendezvénnyel ünnepli. A Vígnapon a résztvevők bekukkanthatnak a kulisszák mögé, és megismerhetik a színház laikusok számára ismeretlen helyszíneit, improvizációs előadást nézhetnek Rudolf Péter igazgató vezetésével, de lesz dedikálás, tánctanulás, és egész sor gyerekprogram is. A rendezvény célja emellett az is, hogy a nézők a megszokottól eltérő, kötetlenebb keretek között is találkozhassanak a színház művészeivel, így aztán az épület tereit Hegyi Barbara, Márkus Luca és Tar Renáta vezetésével lehet majd bejárni. A színházrajongóknak igazi élmény lehet majd a Vígböngészde is, ahol a színház archívumából tudnak relikviákhoz jutni, de lesz vásár a teátrum művészei által készített édességekből is, amelynek bevételeit jótékonysági célra ajánlják fel. A programot a Víg125 koncert zárja, amelyen a színház fontos előadásaiból – mint A padlás, A Pál utcai fiúk vagy a Képzelt riport – adnak elő részleteket, mégpedig nagyzenekari kíséretben. Az improvizációs előadásra és az esti koncertje jegyet kell váltani, a többi program azonban ingyenes.