Meghalt egy tizenhat éves fiú egy brit fesztiválon, drogot fogyaszthatott halála előtt

Vélhetően drogozott halála előtt az a tizenhat éves brit fiatal, aki a Leeds Fesztiválon lett rosszul Angliában, majd a kórházba szállítás után meghalt – írja a BBC.

A fiú halálának körülményeit West Yorkshire megye rendőrsége vizsgálja. A halál okáról egyelőre nincsen hivatalos álláspont, a rendőrség azonban megerősítette, arrról van tudomásuk, hogy a tinédzser egy sötét színű, hosszúkás tablettát vett be nem sokkal rosszulléte előtt, amelyről azt gyanítják, hogy MDMA lehet, nagy eséllyel a drogfogyasztás vezethetett a halálához. Azt is hozzátette a rendőrkapitány helyettese, hogy a jelenlegi információk alapján izolált esetről van szó.

A Leeds Fesztivált 1958 óta rendezik meg a Reading Fesztivál testvérrendezvényeként, ahol nagyjából kétszázezer ember fordul meg évente. Az idén auguszt 26. és 28. közt megtartott háromnapos fesztiválon olyan előadók léptek fel, mint az Arctic Monkeys, a Bring Me the Horizon vagy Halsey. A fesztivál egyik headlinere a Rage Against The Machine lett volna, ám Zack de la Rocha sérülése miatt a zenekar lemondta az európai turnéját.