Két éve még zaklatták az iskolában a dwarfizmussal született kisfiút, most a Mad Max-előzményfilmben szerepel

Quaden Bayles, a kisfiú, akinek iskolai zaklatási története bejárta az ausztrál sajtót két évvel ezelőtt, George Miller két filmjében, a Háromezer év vágyakozásban és a Furiosa címen készülő Mad Max-előzményfilmben is szerepet kapott, miután a rendező látta a vírusként terjedő videót a síró kisfiúról, akit dwarfizmusa miatt bántottak az iskolában, és emiatt a videó tanúsága szerint meg akarta ölni magát.

Jót tett nekünk is, és jót tett neki is. És annyira ügyes volt, hogy a Furiosában is kapott egy kisebb szerepet

– nyilatkozta Quaden szerepeltetéséről a rendező egy interjúban.

A Háromezer év vágyakozás egészen őrületes koncepció: a filmben Idris Elba egy dzsinnt alakít, és akit Tilda Swinton karaktere hív elő, és amíg a nő azon gondolkodik, mit kívánjon, a dzsinn a múltjáról mesél. A sztorik nyilvánvalóan a régmúltba vezetnek, így a film számos különböző korszakban játszódik, ehhez mérten igazi kosztümös, színes-szagos agymenés, az egyik ilyen múltbeli történetben tűnik fel a kisfiú is. A Háromezer év vágyakozás Cannes-ban mutatkozott be, Amerikában ezen a héten, nálunk viszont csak szeptember 8-án kerül mozikba, a Furiosát, amelyben Anya Taylor-Joy alakítja a Harag útjában Charlize Theron által játszott karakter fiatalabb kori változatát, most forgatják, és 2024-ben kerülhet mozikba.