Meghalt Az élet csodaszépből ismert Virginia Patton

Csütörtökön, 97 éves korában elhunyt Virginia Patton színésznő, akit a legtöbben Az élet csodaszép karácsonyi klasszikusából ismerhetnek. Ő alakította a főhős, George Bailey sógornőjét.

A clevelandi születésű, Portlandben nevelkedett Patton a középiskola elvégzése után költözött Los Angelesbe, hogy színésznő legyen. A Warner stúdió szerződtette, játszott Eddie Cantorral (Thank Your Lucky Stars) és Jack Benny komikussal (The Horn Blows At Midnight). Frank Capra ezután szerződtette Az élet csodaszép kisebb szerepére. A James Stewart főszereplésével készült, dickensi történet a mozipénztáraknál nem teljesített jól, később azonban a televíziós vetítéseknek köszönhetően az amerikai filmtörténet egyik legnépszerűbb filmjévé emelkedett, ma is elmaradhatatlan a karácsonyi műsorkínálatból.

Virginia Patton később főszerepet játszott a Burning Cross című Ku Klux Klan-os filmben és a Black Eagle westernjében. A negyvenes évek végén visszavonult a filmezéstől. A Deadline nekrológja megjegyzi, hogy nem ő az egyetlen híresség a családjából: nagybátyja, George Patton tábornok a második világháborúban irányította az amerikai hadsereget.