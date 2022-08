Volt szerelme, Ellen DeGeneres is elbúcsúzott Anne Heche-től

Volt élettársa, Ellen DeGeneres műsorvezető és színésznő is búcsúüzenetet tett közzé Anne Heche emlékére. Heche 53 évesen, súlyos autóbalesete után halt meg pénteken.

– írta DeGeneres, és együttérzését fejezte ki Heche gyerekeinek, családjának és barátainak.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.