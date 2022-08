Lopott antik szobrokat ad vissza egy Los Angeles-i múzeum Olaszországnak

Orfeusz és a szirénjei hazatérnek Olaszországba azt követően, hogy vélhetően a hetvenes években illegálisan csempészték ki őket Amerikába. A Los Angeles-i Getty Múzeum pénteken közölte, hogy visszaadja Olaszországnak az ókori szoborcsoportot.

Az MTI szerint a csoportot egy költő és két éneklő sellő életnagyságú terrakotta figurája alkotja, a Kr. e. 4. századból származó alkotást Pugliában találták. Ekkora teszik egyébként az úgynevezett Magna Graeciát alkotó (Nagy Görögország) dél-itáliai görög városállamok kulturális fénykorát. A szobrokat a múzeum alapítója, John Paul Getty vásárolta még nem sokkal halála előtt egy ma már nem működő svájci banktól. A szakértők úgy vélik, hogy illegálisan végzett feltárásokból származhat. 2006 óta szerepel azon a listán, amelyen az Olaszországból illegálisan eltulajdonított műkincsek vannak, és amelyeket az ország visszakövetel – írja a Guardian. A múzeum az olasz kulturális minisztériummal együttműködve később más, vitatott eredetű tárgyakat – köztük egy 2. századi szobor és 19. századi festmény is – visszaad.

Matthew Bogdanos manhattani ügyész nemrég bizonyította be, hogy a csoportot törvénytelenül vitték az Egyesült Államokba Olaszországból. A mediterrán ország az ügyész erőfeszítéseinek köszönhetően nemrég 142 másik régiséget is visszakapott, ezek többsége Michael Steinhardt New York-i üzletember gyűjteményéből származott.