Legújabb filmjében is hajótörést szenved Leonardo di Caprio

A történet közel kétszáz évvel a Titanic előtt játszódik majd.

Az elmúlt évtizedekben minden létező nagy filmes díjat besöprő rendező, a lassan nyolcvanéves Martin Scorsese új filmje az 1740-es évekbe repíti majd vissza a nézőt, középpontjában pedig egy spanyol gálya üldözése közben zátonyra futó angol hadihajó legénysége áll majd.

A Patagónia partjainál elsüllyedő hajón szolgáló katonák közül harmincan térnek vissza a szigetországba, akiket hősként fogadnak, a fél évvel később,

Chilében partot érő három társuk azonban nem ért egyet ezzel, sőt, lázadással vádolják a többieket,

így az ügyben a haditengerészet vizsgálatot indít.

A David Grann The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder című könyvének adaptációjaként születő filmnek most a főszereplője vált ismertté – vette észre a Filmhu, ami arról ír, hogy a rendező Leonardo di Capriót nyerte meg a szerepre.

A páros ebben a filmben hatodik alkalommal működik majd együtt.