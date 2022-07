Az Amerikai szépség színésznője gyerekkori szexuális erőszakról és drogfüggéséről írt könyvet

A színésznő magáénak érezte Amerikai szépség-beli karakterét, mert ő is úgy nőtt fel, hogy azt tanították neki, hogy csak az számít, hogy szexi-e.

Mena Suvari modell és színésznő, akit legtöbben alighanem az Amerikai pitéből és az Amerikai szépségből ismernek – előbbiben ő volt a szűzies kórista, utóbbiban épp ellenkezőleg, a frivol viselkedésű tini, akibe Kevin Spacey karaktere beleszeretett – tavaly megjelent memoárja sötét múltról árulkodik. A Guardian interjúja alapján a Great Peace (kb. Nagy béke) című, sokkoló kötetben Suvari az ellene elkövetett gyerekkori szexuális zaklatásról, drogfüggőségről és bántalmazó párkapcsolatokról írt, ugyanis abban bízott, hogy ha kiírja magából a történetek, akkor túl fog tudni lépni a múlton.

Mena Suvarit karrierjének jelentős részében a tinédzser szextárgy szerepébe skatulyázták, de elmondása szerint tárgyiasítása már jóval korábbra tehető: tizenkét éves volt, amikor bátyjának egyik barátja ostromolni kezdte, szerelmes leveleket írt neki, majd többször megerőszakolta, ezt követően pedig az iskolában azt kezdte terjeszteni a kislányról, hogy kurva. A kislány annyira szégyellte a történteket, hogy letagadta az egészet. A körülötte lévő felnőttekre sem számíthatott, az orvos, aki azzal a húgyúti fertőzéssel kezelte, amit a nemi erőszak miatt kapott el, nem kérdezte meg, mi történt, hanem egyből fogamzásgátlót írt fel neki, és a szülei sem kérdeztek rá a történtekre: úgy kezelték, mintha felnőtt lenne, és az erőszak normális lenne.

Nem sokkal később modellkedni kezdett, ami csak rontott a helyzeten: nemcsak azt tanulta meg, hogy semmi nem számít annyi, mint az hogy szép, sőt, szexi legyen, hanem azt is, hogy úgy néz ki, mint egy felnőtt nő, és ezért viselkedhet is úgy, miközben valójában tizenkét-tizenhárom éves volt. Ma már Suvari úgy látja, hogy ez vezetett oda, hogy időről időre hagyta, hogy idősebb férfiak visszaéljenek vele, ugyanis azt tanulta meg, hogy ő felnőtt, és senki nem mondta el neki, hogy nem oké, hogy tizenöt évesen egy fotós meztelenül fotózza vagy hogy tiznehat évesen egy harmincas éveiben járó üzleti tanácsadója rendszeresen szexel vele. És mivel Suvari a tanulmányaiban és a karrierjében is jól teljesített, senki nem gondolta, hogy bármi gond lenne.

Amikor idős apja – aki már akkor is a hatvanas éveit taposta, amikor lánya megszületett – már gondozásra szorult, anyja pedig lelépett, Suvari rászokott a metamfetaminra, majd összejött egy férfival, akivel kapcsolatuk rövidesen a brutális verbális és szexuális bántalmazás terepe volt, amiről brutális részletességgel ír a könyvben.

Nem voltam szeretve, csak egy test voltam, amelyen a vágyait kiélhette

– írta a kapcsolatról, melyben párja rendszeresen kényszerítette erőszakos anális közösülésre, fájdalmas segédeszközök használatára és arra, hogy szedjen fel nőket, akikkel hármasban szexelhetnek. Tinédzserkorának fájdalmas élményei nyomán az Amerikai szépségben játszott karakterével igazi sorsközösséget érzett: mint ő, úgy Angela is felnőtt férfiaktól kapott szexuális érdeklődést, figyelmet, és azt hitte, az a legfontosabb, hogy szexinek lássák. Mivel bántalmazó kapcsolata még akkor is tartott, amikor színészként a legsikeresebb volt, a munkába menekült.

A film volt a pihenés, mert ha dolgoztam, fontos lehettem. Ott nem hívtak retardáltnak meg idiótának

– emlékezett. A kapcsolatból egy másik államban forgatott film miatt tudott elmenekülni, ám újabb sikertelen kapcsolatok követték, két gyorsan tönkrement házasság és sok év terápia után 2018-ban ment hozzá Michael Hope kellékmesterhez, akivel egy forgatáson ismerkedtek meg. Suvari a karrierjében is békésebb vizekre evezett: ma már inkább kisebb hírű, független filmekben és sorozatokban dolgozik, azokban viszont rengeteget.

Suvari aggódott a könyve fogadtatása miatt, ám végül csupa pozitív visszajelzést kapott, sorstársak írták meg neki saját történeteiket.