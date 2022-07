Írországban forgatta új filmjét az Erőszakik két bérgyilkosa

A díjesővel elhalmozott, két Oscarig jutó Három óriásplakát Ebbing határában (2017), illetve az Erőszakik (2008) rendezője, Martin McDonagh szülőföldjén, Írországban forgatta új filmjét, a The Banshees of Inisherin-t, aminek középpontjában két, egymástól eltávolodott egykori barát áll – írja a HVG.

Az Erőszakik két főszereplője, Colin Farrell és Brendan Gleeson által alakított karakterekről, illetve a vígjáték és a tragédia közt egyensúlyozó történetről egyelőre igen keveset lehet tudni, az azonban biztos, hogy az egy híján száz évvel ezelőtt, az ír polgárháború idején játszódó történet előrehaladtával a feszültség egyre inkább tapinthatóvá válik, a hátteret pedig a gyönyörű táj adja majd.

Fear not, the film is still singularly McDonagh: teetering between comedy and tragedy, propelled by colorful dialogue, and underscored by a subtly escalating tension. “It’s just aiming for the truth and hoping for the best,” he tells V.F.

