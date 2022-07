Egy Van Gogh-festményhez ragasztották magukat a klímaaktivisták

Odaragasztotta a kezét két klímaaktivista egy Vincent Van Gogh-festmény keretéhez, hogy így tiltakozzanak a brit kormány fosszilis tüzelőanyagokat érintő intézkedéseik ellen, és felhívják a figyelmet arra, hogy azonnal cselekedni kéne a klímaváltozás lassítása érdekében.

A két fiatal a Just Stop Oil nevű klímaaktivista csoportosulás tagjaként vonult a londoni Courtauld galériába, ahol a holland festő La Crau tavaszi látképét ábrázoló festményéhez mentek, majd ragasztóval kenték be kezüket, és odaragasztották magukat a kép keretéhez. A festmény alá két feliratot is kitettek: az 1,5 halált jelent felirattal arra utaltak, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését ez alatt az érték alatt kell tartani, különben katasztrofális következményei lesznek. A másik papírlapon a NoNewOil-felirat állt.

Mindenkitől elnézést kérünk, mi sem akarjuk ezt csinálni. Ideragasztottuk magunkat ehhez a csodálatos festményhez, mivel rettegünk attól, milyen jövőnk lehet. (…) Tudjuk, hogy le leszünk ma tartóztatva. Azért vagyunk itt, mert a brit kormány több mint negyven új fosszilis tüzelőanyag-projektet támogat, és minden egyes újabb projekt jóváhagyásával a halálos ítéletünket írják alá.

– mondta az egyikük az újságírók előtt. A helyszínen nem sokkal később tényleg megjelentek a rendőrök. A galéria a performansz után eltávolította a festményt a helyéről, az intézmény szóvivője szerint a képben nem tettek kárt, csupán a keret szorul javításra, el kell távolítani róla ugyanis a ragasztó maradványait.

Nem ez volt azonban az egyetlen ilyen megmozdulásuk a héten: Manchesterben William Turner, Glasgowban Horatio McCulloch képéhez ragasztották magukat ugyanezzel az üzenettel a szervezet aktivistái.