A Stranger Things miatt újra toplistavezető Kate Bush szerint egész világ megőrült, de ő örül neki

A helyzet egészen különleges… sokkoló is igazából, nem? Mármint az egész világ megőrült

– foglalta össze Kate Bush azt a rajongást, ami 1985-ös dalát, a Running Up That Hill (A Deal With God) című szerzeményt övezi. Mint ismeretes, a Stranger Things negyedik évadjának hatására Kate Bush dala az internet kedvence lett, olyannyira, hogy mára meghódította azokat a toplistákat is, amelyeket annak idején a ’80-as években nem sikerült: a brit listákon első helyen áll, és alighanem ott is marad még egy hétig annak ellenére, hogy Drake és Beyoncé is új dallal ostromolja a listákat, Amerikában pedig jelenleg az ötödik helyen áll a dal, de múlt héten még a negyedik volt – miközben Bushnak korábban soha nem volt olyan dala, ami Amerikában bekerült volna a top 10-be.

A szerző-énekesnő a BBC Radio 4-nek adta első interjúját az élményről.

Annyira remek sorozat ez, gondoltam, hogy a dal kap majd némi figyelmet. De meg sem fordult a fejemben semmi a mostanihoz fogható. Ismertem a sorozatot, néztük az első évadtól kezdve, és azt gondolom, hogy csodálatos, ahogy a dalt ilyen pozitív céllal használják, Max afféle talizmánjaként. Szerintem nagyon megható

– mondta Kate Bush a sikerről, ami aligha fog csökkenni egyhamar. Dufferék ugyanis korábban beharangozták, hogy az évad július elsején érkező fináléjában a dal kulcsfontosságú, feledhetetlen pillanatban tér majd vissza, amit már a tegnap kiadott évadzáró-trailer is beharangozott.

Kate Bush az interjúban elmondta azt is, ezer éve nem hallotta a dalt, mert nem szokása a régi dolgait hallgatni, utoljára pedig 2014-ben adta elő egy londoni koncerten.

A dal eredetileg a zárójelbe került A Deal With God címet viselte volna, a kiadóvállalat azonban aggódott, hogy az túl érzékeny cím lenne, így nem játszanák a dalt a rádiók. Bár jobb szereti, ha az emberek maguk döntik el, nekik mit jelent a dal, de azért arról is mesélt, hogy eredetileg milyen gondolatból született a szerzemény: a férfiak és nők eredendő különbözőségéről, arról, hogy mennyire nehéz más nézőpontjából látni ugyanazt a dolgot, és hogyha helyet cserélhetnének a felek, az a párkapcsolatok problémáit sokkal könnyebben megoldhatóvá tenné.