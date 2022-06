Kiskorú lányokkal házasodott a szektavezér, miközben a valláson keresztül manipulált

Komoly teológiai vitákba lehetne bonyolódni azzal kapcsolatban, hogy mennyire használja ki egy-egy vallás a vak hitbuzgóságból fakadó elvakultságot, viszont biztos: egyetlen vallási mozgalom dogmái közt sem találjuk azt, hogy a kiskorú lányok megerőszakolása jelenti a biztos belépőt a paradicsomba. A Netflix dokumentumsorozata, A szófogadó gyerekek nem feleselnek (Keep Sweet: Pray and Obey) épp egy olyan csoportról, pontosabban annak vezetőjéről szól, aki magát prófétának nevezi, az új felekezet hithűségét kihasználva épített fel egy szektát, amelyben a nemi erőszak, a pedofília és a vérfertőzés nemhogy hétköznapi dolognak számított, de a vallás gyakorlásához tartozott.

A mormonizmus nagy múltra tekint vissza az Egyesült Államokban: a keresztény felekezet Krisztus egyházának visszaállításában hisz, amit a kiválasztott próféták vezetésével érhetnek el. Ez a vallás sem nélkülözte a radikális vadhajtásokat és az egyházszakadást sem, az egyiket még 1890-ben az okozta, hogy az akkori egyházi vezető törvényileg tiltotta be a poligámiát, 1904-től pedig egyenesen kitagadták azokat, akik több feleséget vettek maguk mellé.

Volt azonban egy kisebb csoport, amelynek tagjai ezzel nem értettek egyet, így alakult meg a poligámiát új irányzatok alapkövévé emelő Utolsó Napok Szentjeinek Fundamentalista Jézus Krisztus Egyháza, röviden FLDS. A lassan száz éve létező, közel tízezer tagot számláló, rendkívül zárt közösség eredetileg Short Creekben alkotott kolóniát Utah államban. A poligámia náluk nem pusztán lehetőség, hanem kötelező életforma, sőt, a fejlődés és a nagyság különböző szintjeit mérik vele: a négyrészes sorozatban elhangzik, hogy

egy férfinak legalább három feleség kellett ahhoz, hogy a közétek emelkedhessen, és halála után ne foszoljon semmivé a világmindenségben.

Ebből fakadóan érthető, hogy a fundamentalista mormonok olyan szorgalommal gyűjtötték a feleségeket, mint az újgazdagok sportkocsikat, nem volt ritka a több tucat feleség és még ennél is több gyerekben.

A radikális poligámistákat mindig egy próféta vezeti, akinek állítása szerint maga Isten nyilatkoztatta ki a vezető szerepet. A nyolcvanas években Rulon Jeffs vette át a prófétai szerepet, aki igazi vezetőként példát mutatott:halálakor 65 felesége volt.Az igazán aggasztó azonban nem is ez volt, hanem a házasságok mikéntje: a fiatal tinédzserlányok sorsáról a próféta döntött, ő választotta ki, kihez mehetnek hozzá, és a leggyakrabban maga felé hajlott a keze, azaz előszeretettel csapott le a tinikre, majd házasodott velük. A sorozat több megszólalója is így járt, egyikük elmesélte, hogy 19 évesen kellett hozzámennie, hogy akkor már 85 éves férfihoz. A házasélet szintén nem volt épp a leghétköznapibb, bár a szexről és a házasságról a teljesség miatt sem tudó lányoknak nem volt viszonyítási alapjuk, így minden viszolygásuk elfogadja, hogy esténként hosszú sorokban állva kell bemenni a férfihoz.

Rulon egyik fia, Warren Jeffsmár korábban is kiemelkedett számtalan testvére közül, apja 1998-as agyvérzését követően teljesen rátelepedett a vezetőre, és láthatóan teljes bedobással készült a hatalomátvételre. Négy évvel később jött el az ő ideje, akkor maximális fokozatra kapcsolta az agymosást: míg a lányok számára előírta a hajviseletet, a ruhát, a kötelező színeket, de még az általa módosított tananyagot is, addig a fiatal fiúkat kirúgta a gyülekezetből, nehogy versenyre. leljen bennük. A prédikációiban is egyre gyakrabban beszél a kárhozatról és a bűnhődésről, mindenkinek kell szenvednie, aki szigorú szabályai ellen, ezért a behódoló örök életet ígért. Ráadásként pedig elkezdte sorra feleségül venni apja asszonyait – akik korábban anyaként tekintett. A kommunában mindent ő irányított, saját rendőrségük és tűzoltóságuk volt,

Közben egyre fiatalabb lányokat kényszerítettek házasságra, amellyel immár kétszeresen szabályt szegtek: az Egyesült Államok minden államában tilos a poligámia, továbbá 16 év alatt nem engedélyezte a házasságot. A törvényt kijátszva hamis papírokkal Nevadába vitték a lányokat az esküvőre, mert ott engedékenyebb volt a törvény.

A dokumentumsorozat elsősorban azokra a nőkre épít, akiket Rulon tinédzserként vett feleségül, majd Warren örökölte meg őket. Egészen megdöbbentő vallomások egész sorából derül ki, milyen elemi agymosásnak volt kitéve a közösség (és vannak egyesek a mai napig). Ennek legékesebb példája, hogy jellemzően az anyák vonszolták kézen fogva gyakran zokogó kislányukat az oltárhoz, hogy ott egy évtizedekkel idősebb férfi – nagyon gyakran rokon – feleségül vegye őket, mivel ők is abban hittek, hogy így jöhet el a megváltás mindannyiuk számára. Megal a nő, aki titokban szerelmes volt egy fiúba, ezt megtudva Warren hozzákényszerítette az unokatestvéréhez, vagy a barátnője, akit szintén komoly erőszakos rokonához ugyanígy hozzá. Amint egy lány függetlenebb lett, gyorsan férjhez adták, és teherbe ejtették – ez volt Warren ördögi terve arra,

Ahol a lányok semmit sem tudnak a szexről, ott a nemi erőszak is ismeretlen fogalom annak ellenére, hogy művelik.

Erre szintén az egyik nő története világított rá: a nászéjszakán találkozott először a számára addig még halloból sem ismert dologgal, a szexszel, miután férje megerőszakolta, csak annyit érzékelt az egészből, hogy valami rossz dolog történt. A prófétához ment tanácsért, aki a legnagyobb nyugalommal bizonygatta, hogy minden rendben van, hisz az egyetlen dolga, hogy szolgálja a férfit. A nők jellemzően húszéves korukra már legalább két-három gyereket neveltek, és egyetlen parancs szerint éltek, amely sorozat eredeti címét ihlette, és amelyet Jeffsék még a kéményre is felvesztek: Keep Sweet , azaz légy kedves, imádkozz és szolgálj!

Adott volt tehát Amerika gyomrában egy kis közösség, ahol a pedofília, a kiskorúak házassága és a nemi erőszak nemhogy hétköznapi dolog volt, de egy messiáskomplexusos férfi tanítása alapján ez olajozta meg azt a gépet, amelyre a megváltás felé menetelhetett a fundamentalista mormonok egy kis csoportja. Elképesztő belegondolni, hogy Jeffsék dolgairól ugyan a környéken sokan pusmogtak, komolyabban senki sem foglalkozott velük. A dokumentumfilm megszólaltatta azokat, akik mégis: egy magánnyomozó és egy oknyomozó újságíró rengeteget tett azért, hogy az ügy kiderül, ám lényegi változás még így sem történt – a közösségből senki sem mert Warren ellen vallani, a megfélemlített kislányok és szüleik egybehangzóan hazudtak a kihallgatásokon.

A Jeffs-birodalom valutája a fiatal menyasszony volt – mondja Mike Wattkins újságíró, aki a sztálini rendszerhez hasonlította az FLDS-t, szóval a próféta a hiedelmeket manipulálva jutott pénzhez és szexhez.

Bár a híradások egyre nagyobb figyelmet fordítottak a közösségre, nem találtak Warrenen fogást. Amikor azonban egy köthető rendőrtisztet elítéltek, érezte, hogy forrósodik a lába alatt a talaj, ezért székhelyét Texasba tette át, ahol a mai napig látható a monumentális fehér templom, amelyet emeltetett. Paranoiája miatt saját titkosszolgálatot működtetett, mindenkit megfigyelt, bekamerázta az egész közösséget. Ő maga jószándékú diktatúrának nevezte kreálmányát, hisz végső soron ő csak hívei lelki üdvéért aggódott. Bevezetett azonban olyan egészen drasztikus segítséget is, aki már az őt követő leghűségesebb családoknál is kivette a biztosítékot: a legbefolyásosabb férfiakat száműzte a kolóniából, családjaikat pedig másoknak „adta”. Az általa Texasban emelt rancsra, adott Sionnak, azaz hiedelemviláguk szerint a paradicsomnak nevezett, egészen kicsi lányokat vitt magával elszakítva őket a családjuktól. És ezt szigorú, hithű életről és szabályokhoz való ragaszkodásról prédikált, ő maga körbeutazta a világot, Disneylandben vagy Las Vegasban partizott. Mindezt a hívők pénzéből, akiktől hetente beszedte a dézsmát, így ládaszámra hordták birtokára a pénzt. Mikor pénzszállítója lebukott, emberei onnantól kezdve konzervdobozokba rejtették a pénzkötegeket.

Ekkorra már azonban komoly hajtóvadászat indult utána, még az FBI tíz legkeresettebb bűnözője közé is bekerült Oszama bin Láden mellé. Végül lekapcsolták az autóját, és az egyik áldozat vallomásának köszönhetően elítélték, ám a dokumentumfilm szerint ekkor ismét megdöbbentő dolog történt. Mindössze tíz évet kapott a nemi erőszakban elkövetett bűnrészesség miatt, ráadásul a közösség szemében mártírrá emelkedett, főleg azt követően, hogy a börtönből is prédikálni kezdett.

Miután a gyermekvédelem lecsapott a texasi rancsra, és elvitték a gyerekeket, Warren kedvenc feleségei Larry King műsorában bizonygatták, hogy a férfi ártatlan, ráadásul még a gyerekeiket is elragadták tőlük a hatóságok. A titok nyitjához végül az egyik áldozat segítette hozzá a nyomozókat: ő adta a tippet, hogy valahol a Warren-birodalom mélyén minden dokumentálva van hangfelvételek formájában. A razzia során a monumentális templomban nemcsak egy nyilvánvaló okokból ott álló hatalmas ágyat találtak, hanem egy páncélszobát is, amely több évtized hangfelvételeit őrizte. Többek közt azt is, amelyen hallható, ahogy a már említett ágyon Warren a feleségei jelenlétében megerőszakol egy 12 és egy 15 éves lányt.

Ez már elegendő volt ahhoz, hogy 2011-ben a férfit életfogytiglanra plusz húsz évre ítéljék, Warren tehát élete végéig a börtönben oszthatja az igét – és teszi is ezt, mivel továbbra is kapcsolatban áll a közösséggel, feleségeinek mondja fel a börtöni kibeszélőn a beszédeit, amelyet aztán ők továbbítanak a felekezetnek.

Közülük sokan még mindig rendületlenül hisznek abban, hogy ő a próféta.

A Netflix dokumentumfilmje hihetetlen részletességgel, számos áldozattal mesélteti el nagyon gyakran könnyek közt a történetet, de olyan megszólalókkal is árnyaltatja a sztorit, mint például egy hithű fundamentalista mormon férfi, aki a vallási közösség alapvető értékeivel egyetért, ám a Warren-féle nézetek már az ő gyomrát is megfeküdték. A történetet azonban mégsem sikerült kerek egésszé gyúrnia a sorozatnak: Warren bebörtönzésével nagyon hirtelen ér véget a történet, csak néhány mondatban darálják el, mi is történt azóta, hiányzik az a plusz hozzáadott tartalom, amitől nemcsak a megrendült szereplők vallomása, hanem a téma bemutatása és értékelése lesz egyben.

Cserébe viszont néha túlságosan elveszik a rengeteg szálban, mintha a minél hatásvadászabb bemutatás érdekében rugózna túl sokat egy-egy eseten. De az olyan megoldások is túlzónak hatnak, mikor az egyik lány azt meséli, Warren tekintetében egyszer kígyószemeket vélt felfedezni, és ezt a sorozat a megfelelő utómunkával illusztrálja is. Célját mégis eléri, a négy epizód éppen elégséges hosszú ahhoz, hogy kellő mélységben foglalkozzon a témával, és rendesen ökölbe szorítsa az ember kezét azt hallva, hogyan képes egy magát prófétának képzelő mesteri manipulátor egy vallás álcája mögé bújva a leggusztustalanabb bűntényekre.

A szófogadó gyerekek nem feleselnek (Keep Sweet: Pray and Obey), 2022, négy epizód, Netflix.