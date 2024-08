Teljes agyrohasztás vagy az új Marvel-univerzum van születőben, ha vécétestű emberek háborújára kattan rá Michael Bay?

Olyasvalamit épít, ami az új Transformers vagy Marvel-univerzum lehet

– mondta a Michael Bay-jel közös produkciós céget vezető Adam Goodman arról a férfiról, aki emberfejű vécéket eresztett össze kamerafejű emberekkel, és ami ennél is megdöbbentőbb, ezzel le is tarolta az internetet. A Skibidi Toilet névre hallgató történet elsőre a trash teljesen új dimenzióit vetítette előre, pillanatok alatt ért el milliós nézettséget, tavaly összesen 65 milliárd megtekintést szedett össze, mi több, dollármilliós szerződések köttettek, amelyek merch cuccoktól kezdve játékokon át a filmekig mindent magukba foglalnak.

A múlt héten vált nyilvánossá ugyanis a hír, hogy Bay – akinek a neve nemcsak a Transformers-filmekkel forrt össze, hanem általában a megalomán akciófilmekkel is – és Goodman, a Paramount Pictures korábbi elnöke nagyon ráharaptak a vécés őrületre. Invisible Narratives nevű digitális stúdiójukkal nemcsak filmet, de rögtön komplett franchise-t építenének a Skibidi Toiletre, olyan alkotásokat megnevezve stilisztikai referenciaként, mint a John Wick-filmek vagy a 9-es körzet. Hozzátették, hogy animációs-élőszereplős hibridben gondolkodnak, a tévés és filmes formátumokat is megcéloznák. De más szempontból is meglepő, bár a jelenség viráljellegéhez passzoló megközelítést alkalmaznának: az általános gyakorlattal ellentétben megengednék a felhasználóknak, hogy a franchise karaktereiből saját tartalmat gyártsanak. Azt, hogy mennyire sokat várnak a Skibidi-üzlettől, jól mutatja, hogy máris számos irányba nyitnak zsíros szerződésekkel: a Minecrafttal például úgy működnek együtt, hogy integrálják a karaktereket a videojátékba, de partnerük közt tudhatják az online játékplatformot, a Robloxot és a játékgyáros óriást, a Bonkers Toy-t is – az utóbbival többéves szerződést írtak alá arról, hogy ők gyártják majd a Skibidi-játékokat, úgyhogy nem marad senki vécéemberes plüssök nélkül.

Az, hogy nem teljesen ismeretlen alkotók szenzációhajhászásáról – ahogy volt az például a Micimackó: Vér és méz esetében – van szó, hanem két, a szakmában komoly tekintélynek számító név beszél ekkora lelkesedéssel egy ilyen jellegű tartalomról, nem feltétlenül csak arról árulkodik, hogy elgurult a gyógyszerük, hanem arról is, hogy a filmgyártásba is feltartóztathatatlanul kezdenek bekígyózni a virális tartalmak. A téma az utcán hever – hangzik a rongyosra használt közhely, amely helyett lassan adekvátabb lenne azt mondani, hogy a téma az interneten hever. A Skibidi Toilet távolról sem az első ilyen jellegű tartalom, de az biztos, hogy minden eddiginél nagyobb ambíciók kapcsolhatók hozzá, ennek kapcsán mutatjuk be, hogyan és miért lehet egy kifejezetten silány látványvilágú vécéháború az új Marvel.