Ozzy Osbourne jól van a sorsdöntő operációja után

Ozzy Osbourne a gyógyulás útjára lépett a hét eleji műtétet követően, felesége, Sharon Osbourne szerint. A közösségi médián közzétett üzenetében Sharon Osbourne azt írta:

A családunk nagyon hálás az Ozzy műtétjét megelőzően érkező elsöprő mennyiségű szeretetért és támogatásért! Ozzy jól van és a gyógyulás útján van! A szeretetetek a világot jelenti neki.

Ozzy a képen kerekesszékben hagyta el a Los Angeles-i kórházat, de képes volt felállni és bemászni egy várakozó autóba, írja a Guardian.

Sharon és az Osbourne család nem részletezte nyilvánosan a műtétet, de Sharon azt mondta, hogy „ez tényleg meghatározza az élete hátralévő részét”.

Májusban a rocksztár azt mondta, hogy a nyakát érintő beavatkozásra vár, miután 2019-ben elesett, ami súlyosbította egy korábbi quadbiciklis sérülését. „Mostanában nem tudok rendesen járni” – mondta a Classic Rock magazinnak. „Minden reggel fizikoterápiára járok. Valamivel jobban vagyok, de közel sem annyira, amennyire szeretném, hogy újra útra kelhessek.”

Ozzy reméli, hogy végül létrejöhet az a turné, amelyet először 2017-ben jelentett be, de számos alkalommal elhalasztottak a rossz egészségi állapot és a Covid-korlátozások miatt is. Novemberben jelentette be, hogy az Egyesült Királyságban és Európában 2023 májusában koncertezne, ha minden jól megy.