Kilencven éves korában meghalt Philip Baker Hall amerikai színész – írja a Guardian. A színész halálát először szomszédja, a Los Angeles Times szerzője, Sam Farmer posztolta ki Twitterre, a hírt a színész felesége, Holly is megerősítette, valamint elmondta, hogy férje utolsó napjaiban vidáman emlékezett vissza életére.

Hall színpadi színészként kezdte New Yorkban, filmes hollywoodi karrierje az 1970-es években kezdődött kisebb tévésorozat-szerepekkel – miközben családjának még tévékészüléke sem volt soha. Ezzel együtt a színész végig dolgozta a ’80-as és ’90-es éveket, többek között a Szellemirtók II-ben, az Éjszakai rohanásban, A sziklában és a Truman Show-ban láthatták a nézők.

Összebarátkozott Paul Thomas Andersonnal még akkor, amikor a rendező épp csak elkezdte karrierjét rendezőasszisztensként, később aztán ők ketten több filmben is együtt dolgoztak, így A szerencse zsoldosaiban, a Boogie Nightsban és a Magnóliában is. Hall alakításai nyomán igazi karakterszínész-sztár lett. Larry David mind a Seinfeldbe, mind a Félig üresbe elhívta játszani, Seinfeld-beli karakterét, Joe Bookman zsarut még évtizedekkel később is a legsikeresebbnek tartotta. Később feltűnt a Dogville, a Zodiákus, az Argo és a Modern család színészeként is. Még nemrég is forgatott, a 2020-as Netflix-sorozat, a Messiás az utolsó nagy munkája.