Zelenszkij színésztársai lépnek fel a budapesti segélykoncerten, amelynek szervezését visszamondta a kormány

A Várkert Bazár helyett Ferencvárosban rendezik meg Az élet győzni fog című jótékonysági rendezvényt, ahol többek közt Volodimir Zelenszkij színésztársai is fellépnek – értesült a Telex.

A lap szerint az Ukrajna megsegítéséért rendezett esemény eredetileg a Várkert Bazárban kapott volna helyet, ám a magyar állam ismeretlen okokból visszamondta a szervezést, így sietett az esemény segítségére a Ferencvárosi Önkormányzat. A koncertet június 16-án tartják a IX. kerületben – míg a Telex a Bakáts teret emlegeti helyszínként, addig az ukrán nagykövetség által megosztott plakáton a Nehru part olvasható. A segélykoncerten összegyűjtött adományokat Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kérésére humanitárius és egészségügyi célokra fordítják majd. A koncert küldetése, hogy egyesítse az európaiakat és az ukránokat, valamint az adományokkal megsegítsék a demokratikus jövőért harcoló Ukrajnát. A koncerten a legnevesebb ukrán művészek lépnek fel, többek közt Zlata Ognyevics, Voplij Vidoplijaszova és Wellboy is.

A fellépők közt ott vannak a Kvartal-95 stúdió színészei is – közéjük tartozott elnöksége előtt Zelenszkij is, velük szerepelt közösen A nép szolgája című sorozatban, amelyben az ukrán politikus egy tanárból lett elnököt alakít. A művészek a háború kitörése óta hazájukban szervezkedtek, volt, aki adományt gyűjtött és vitt a frontvonalba, mások koncertekkel próbálták tartani a lelket az ukránokban. Ez az első alkalom, hogy elhagyták az országukat, és európai turnéra indultak – Budapest mellett útba ejtik Bécset, Berlint, Bukarestet, Firenét, Madridot és Cascaist is. Péntek este Lengyelországban léptek fel, ahol 12 ezer néző volt rájuk kíváncsi.