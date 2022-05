Újabb bestselleradaptáció a láthatáron: itt az Ahol a folyami rákok énekelnek új előzetese

Egyik kedvenc kultúrvitánk, jelesül, hogy a mozgóképes adaptáció vagy annak könyveredetije-e a jobb, hamarosan újabb muníciót kap a Delia Owens világsikerű bestselleréből, az Ahol a folyami rákok énekelnek című regényből készült filmfeldolgozás kapcsán. A könyv megfilmesítésének jogait Reese Witherspoon erős női történetekre szakosodott produkciós cége vette meg, Witherspoon produceri kreditjével, Olivia Newman rendezésében pedig már el is készült a film, melynek most új trailere is érkezett. A Normális emberek Daisy Edgar-Jonesával készült film június 14-én érkezik meg a magyar mozikba.

