Meghalt Fred Ward, a Csupasz pisztoly 3 és a Vészhelyzet színésze

79 éves volt.

A hírek szerint Fred Ward csaknem egy hete, május 8-án hunyt el, de halálhírét csak péntek éjjel hozták nyilvánosságra. Ward skót-ír és irokéz indián származású szülők gyermekeként született Kaliforniában, és a színészi karrierje előtt dolgozott egy ideig Alaszkában favágóként, majd három évig a légierőnél szolgált. A Wikipedia szerint Rómában tanult tovább, ahol szinkronszínészként is dolgozott, illetve feltűnt Roberto Rossellini két filmjében.

Hazatérését követően szülőhazájában is több filmszerepet kapott, ezek közül a legjelentősebb az 1979-es Szökés Alcatrazból című börtönfilm volt, ahol Clint Eastwood oldalán figyelt fel rá a közvélemény. Ward később nagyon változatos filmekben játszott: felűnt tisztán műfaji filmekben (Csupasz pisztoly 33 1/3, Tremors – Ahová lépek, szörny terem), kórházi sorozatokban (Vészhelyzet, Grace klinika), de szerepelt szerzői filmekben is, mint Robert Altman Rövidre vágva című drámája. Antal Nimród is rendezte őt A szállítmány című akciófilmben, utolsó jegyzett szerepe pedig a True Detective második évadában volt, 2015-ben. Ward halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Íme Ward egy Leslie Nielsennel közös jelenete a Csupasz pisztoly harmadik részéből: