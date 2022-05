A Balaton legismertebb festőjének egyik utolsó képe is gazdát keres a BÁV májusi árverésén

A kétnapos árverésen előbb órákra, ékszerekre és ezüst műtárgyakra lehet licitálni, az azt követő napon viszont a festmények és műtárgyak kerülnek előtérbe.

Ha már festészet: az árverés legdrágább alkotása Paál László munkáját dicséri, ugyanis Naplemente erdőben című olajképét 1871-ben festette meg, ennek licitje 32 millió forintról indul majd. A kép korábban egy angol műgyűjtő, James Staats Forbes tulajdonában volt, aki nagyon sokszor támogatta Paál munkásságát. Forbes egyébként is rajongott a művészetért, különösen a holland festők munkáját díjazta nagyra, legendás művészeti gyűjteményét főleg az ő képeikre építette.

A BÁV 79. művészeti aukciójának ezúttal a MOM Kulturális Központ Kupolaterme ad majd helyet május 16-ától kezdődően, ahol jelentős modern alkotásokkal teletűzdelt aukcióra várják az érdeklődőket.

1871-ben Paál már Düsseldorfban élt, ekkor látogatott a városba Forbes, aki eredetileg Munkácsytól szeretett volna berendelni egy képet, de belebotlott Paál egyik tájéképébe, ami komoly benyomást tett rá. Később tanulmányútra is meghívta őt Londonba, a magyar festő rendszeresen küldött aztán Forbes-nak tájképeket, részint az ezekből kapott honoráriumokból tudta finanszírozni későbbi tanulmányútjait. A Naplemente erdőben is így került Forbes-hoz, ami a műgyűjtő-mecénás 1906-os halálát követően egy holland gyűjtő kezei közé vándorolt (Forbes gyűjteményét részletekben adták el, ugyanis a teljes gyűjteménye annyira monumentális volt, hogy hetekbe telt volna mindet eladni, jelentős áreséssel). Hollandiából a Lempert Aukciósház birtokába jutott a Paál-festmény, de a budapesti Ernst Múzeum kiállításán is szerepelt.

Nemcsak egy magyar festő képei kapnak majd nagy figyelmet az aukción: Gyarmathy Tihamér egy háború utáni olajfestményére is lehet licitálni – ez 2,4 millió forintról indul. Az Építmények közt című mű ne tévesszen meg senkit: Gyarmathy nem épületeket festett meg 1962-es művén, hanem a konstruktivista hagyományokat jelenítette meg ecsetével.

Egry Józsefet a Balatonról alkotott művei alapján ismerjük a legtöbben, a magyar tengerről alkotott képein a nap és a fény változásait ábrázolta legtöbbször. Gyakorlatilag a balatoni festészet megteremtőjéről beszélhetünk, akinek ecsetvonásaihoz az évek alatt bibliai témák is társultak. Egyik utolsó képére is licitálni lehet majd, amit 1944-ben festett meg. Az Utcarészlet című munkája 3,2 millió forintos licitről indul, amely egy egészen szokatlan darabja a művész életművének: az alkotás témája és kompozíciója a pesti utca, nem pedig a Balaton, amely Egry szívügye volt haláláig.

Erdélyi Béla rutén falut ábrázoló olajképe is licit alá kerül: a festménynek szomorú aktualitása is van, ugyanis Erdélyi apja hosszú évekig tanító volt egy kárpátaljai faluban, amely most az orosz-ukrán háború miatt félelemtől sújtott.