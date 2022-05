Befejeződött a világ egyetlen emeletes Ikarus 556-osának felújítása

Több mint egy éven át dolgoztak rajta a Volánbusz munkatársai.

Újra régi arcát mutatja a MÁVAUT egykori kétszintes Ikarus 556-osa – osztotta meg a hírt a Facebookon Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum megbízott főigazgatója.

A Volánusz 2020 decemberében csapott le a busz roncsára, majd Budapestről Zalaegerszegre szállították, hogy ott minél több eredeti alkatrész felújításával születhessen újjá.

A munkák során az eredeti színvilághoz, illetve a belső térhez legjobban passzoló anyagokat igyekeztek felhasználni, ez pedig a munkákról készült videó során tökéletesen sikerült is – a busz különlegessége, hogy a kalauzülés előtti lámpasor segítségével az is látható, hogy melyik ülésen ülnek, sőt, a sofőr egy periszkópba nézve a teljes felső szintet is belátta:

A mindössze egyetlen példányban létező autóbuszt a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) két, 1964 decemberében beszerzett átlagos 556-os összeépítéséből, az Autóközlekedési Tröszt megrendelésére hozták létre, és használták egészen az 1977-es leselejtezésig.

A mindössze másfél hónap alatt elkészült röviddel 1968 karácsonya előtt került a forgalomba, így

negyvenhét éves szünet után

újra emeletes autóbusz járta a főváros útjait.

Egy nem várt probléma azonban keresztülhúzta a mérnökök számításait: a kísérleti üzem során egyértelművé vált, hogy Budapesten egyszerűen túl sok az akadály ahhoz, hogy a buszt sok vonalon bevessék, így a következő év elején Pécsre költöztették, ahol hét éven át használták.

A műszaki tartalom

A két busz szimpla egymásra helyezése helyett az alsó busz teréből közel fél métert vágtak le, így jött létre a 4,24 méter magas emeletes szörny, aminek alsó szintjén 190, felül pedig 172 centiméter magas emberek járhattak anélkül, hogy félteni kellett volna a saját fejbúbjukat.

A középső ajtó megszűnésével az utasok mozgását nehezítő konstrukció részeként az alsó szinten

fűrészfogas elrendezésű, körbejárható üléssor született,

felül azonban minden maradt a régiben.

Az üresen tizenkét tonnás, alul harminchat ülő-, illetveharminc álló-, felül pedig huszonnyolc ülőhelyet rejtő busz stabilitását a kétajtós rendszer némiképp segítette, minden problémát azonban ez sem oldott meg, hiszen a busz elejében a limitáltan terhelhető futómű miatt nem tartózkodhatott álló utas, felül pedig szintén nem volt lehetőség arra, hogy valaki állva utazzon.

Utóélet

Az imbolygó, tervezési hibái miatt a szerviz gyakori vendégévé vált emeletes 556-os presszóvá, majd büfékocsivá vált, majd egy autóbuszbontóban való veszteglést csodával határos módon túlélve több magánszemély is megpróbálta újra talpra állítani. Ez sem nekik, sem a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-projektnek nem sikerült, így visszatért egy korábbi tulajdonosához, akinek gyűjteményéből végül másfél évvel ezelőtt került a Volánbuszhoz, akik ilyen állapotban vették át: