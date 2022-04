Klippremier: Fluor Tomit meztelen nő szökteti meg a börtönből, hogy előadhassa a Wellhello új partihimnuszát

Nem múlhat el nyár anélkül, hogy a Wellhello ne írna újabb partihimnuszt, és ez idén sincs másképp: a megérkezett a Pezsgőeső, amelynek videoklipje először a 24.hu-n látható. A Fluor Tomi és Diaz nevével fémjelzett zenekar tavaly jelentette meg Ssss! című lemezét, azóta most jelentkeznek először új klippel. A Pezsgőeső közös számuk a ValMarral, amelyet Valkusz Milán és a Sztárban sztár második helyezettje, Marics Peti alkot.

A klipben Fluor és Diaz meglepően könnyen jutnak ki ruházatukból ítélve egy börtönből a tetőn keresztül, majd egy pucér bringás lány dobja be tandem biciklijén Fluort a városba. Ott egy BKV-busz alakul át partijárattá, Fluorék pedig éneklik a refrént, amelyet vélhetően az idei szezonban több ezren ordítanak majd velük a fesztiválokon. De nem bírná ki addig, annak sem kell kétségbe esnie: a Wellhello június 17-én ad koncertet a Budapest Parkban, ahol ValMar is fellép majd, így szinte biztosan elhangzik majd a Pezsgőeső is.