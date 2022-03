Idén is izgalmas zenekarok lépnek majd fel a Bánkitó Fesztiválon

Megérkeztek az első nevek.

2022-ben is izgalmas alternatív zenekarok érkeznek majd a nógrádi Bánki-tó partjára, ahol 2009 óta idén tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Bánkitó Fesztivált.

A július 13-17. közti napok pontos programja egyelőre még nem ismert, a szervezők néhány zenekarnevet azonban már közzétettek: biztosan érkezik például a szaharai rock a járványidőszak alatt befutott új óriása, a tuareg Mdou Moctar, akinek tavalyi lemeze, a női egyenjogúság mellett, illetve Nyugat-Afrika kizsákmányolása ellen szót emelő Afrique Victim az év egyik legjobb albumaként hirtelen jókora rajongótábort vonzott a harmincas évei közepén járó nigeri férfinak.

Ugyanezen a napon először mutatkozik be közönség előtt a Middlemist Red & The Wild Bunch Orchestra, ami csak erre az alkalomra áll össze, hogy még jobb hangzást biztosítson a The Other Side of Nowhere dalainak.

Július 16-án a Tószínpadon még két olyan előadó is bemutatkozik, akik korábban nem léptek még fel a fesztiválon, így felejthetetlen török bulival mutatkozik majd be az anatóliai rockot játszó Nasip Kismet, a színpadot pedig a hazai szcéna legsötétebb elektronikáját játszó Superflake zárja majd.

Bangkokból indie-pop lebegés, itthonról pedig néhány klasszikus érkezik majd, de tapasztalt zenekarok, illetve a különböző ranglistákon csak most élre törő újoncok egész sorát is láthatják majd a látogatók. Ilyen lesz a július 15-én a színpadra álló bangkoki énekes-dalszerző, Phum Viphurit, aki 2018-ban, Lover Boy című slágerével futott be, majd egy teltházas európai, ázsiai, illetve amerikai turné után végre Magyarországon is játszik.

Őt a Carson Coma, az Elefánt, majd a Csaknekedkislány váltja majd, de ugyanezen a napon a Beton.Hofi, illetve a tavalyi év egyik legfontosabb hip-hop albumát, a Metamatikát is jegyző 6363 is koncertet ad majd.

A csütörtöki napon Krúbi, a Platon Karataev, a Bohemian Betyars, a Ricsárdgír, a Szalai Anna & Dorozsmai Gergő, valamint a k-pop csillaga, a Balming Tiger érkezik, de aki elektronikus zenére vágyik, az sem fog csalódni, hiszen szerdán a dtnb, a safety%dance, az Acideal LIVE, Toro Lomo, másnap a Suhaid, Crimson, Stanley Maneuver trió, pénteken, illetve szombaton pedig Dalmata Dániel, az EXILES, az AIWA, az Adis is OK, a Vedat Akdag, illetve a Gnork & Route 8 LIVE zenéje szól majd a Borona nevet kapott színpadon.