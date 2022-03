A Bridgerton család második évada is kész lesz elterelni a figyelmünket márciusban

Sok minden fontosabbnak tűnik jelenleg, egy háborúval a szomszédban, úgyhogy még az HBO Max indulásához időzített sorozatok premierje sem biztos (ezekről majd külön számolunk be). Mindenesetre ha valaki egy időre szeretné elterelni a figyelmét a fokozódó nemzetközi helyzetről, az megteheti majd márciusban is: a legnagyobb érdeklődés nyilván a Bridgerton második évadát kíséri majd, de búcsúzik és debütál is pár sorozat, illetve olyan színészeket láthatunk majd az induló sorozatokban, mint Samuel L. Jackson, Anne Hathaway, Jared Leto és Toni Collette.

A hónap legfontosabb sorozatipari fejleménye egyértelműen az HBO Max március 8-ra kitűzött indulása lenne, de a jelenlegi helyzetben még nincsenek biztos premierdátumok, ezért a hivatalosan már bejelentett Győzelmi sorozat kivételével az induláshoz időzített számos premiert most nem szerepeltetjük a cikkben, ezekről majd egy másikban számolunk be. Ezenkívül viszont lesz sok minden más a Magyarországon jelenlévő szolgáltatók kínálatában: búcsúzik a Jobb idők és Az utolsó királyság, visszatér a Bridgerton és az Outlander, illetve lesz lengyel horror, török időutazós sorozat és három koreai romkom is, nem beszélve az Apple TV+ világsztárokkal érkező premierjeiről. És akinek ez még nem elég, annak itt a februári válogatás.

Jobb idők 5, HBO GO

Március 1.

Utolsó évadához érkezett Pamela Adlon dramedy sorozata, melyet az első két évadban még Louis C.K.-vel együtt írtak, ám utóbbi szexuális zaklatásos botránya után egyedül vitte tovább a három lányát egyedül nevelő színésznő történetét. Ez most véget ér, de ahol már bemutatták, egyöntetűen dicsérik a záró évadot.

Star Trek: Picard 2, Amazon Prime

Március 3.

Jean-Luc Picard kapitány (Patrick Stewart) ebben az évadba a 21. századba érkezik vissza a jövőből, és egy totalitárius rezsimtől igyekszik megmenteni a galaxis jövőjét. Ennél jobb időzítést keresve se találhattak volna az alkotók.

Éjfél a Pera Palace Hotelben, Netflix

Március 3.

Egy időutazós török sorozat, melynek főhőse egy fiatal újságírónő, Ezra (Hazal Kaya) a legendás isztambuli Pera Palace Hotelben felfedez egy átjárót, amely 1919-be viszi, és rögtön események közepébe csöppen, melyek alapjaikban változtathatják meg a modern Törökország történelmét.

Azt hittem, ismerlek, Netflix

Március 4.

A Karin Slaughter azonos című regényéből készült sorozatban Andy (Bella Heathcote) egy éttermi lövöldözést látva tanúja lesz annak, ahogy anyja, Laura (Toni Collette) könnyedén lefegyverzi a támadókat. Nyomozni kezd, és megdöbbentő dolgokat talál Laura múltjában, melyek az ő életére is hatással lesznek.

Outlander – Az idegen 6, Netflix

Március 7.

Még egy időutazásos sorozat a hónapra, de ez már a hatodik évadjánál jár: Claire (Caitriona Balfe) az 1940-es évekből jár rendszeresen vissza a 18. századi Skóciába úgy, mint más a sarki boltba. Belekeveredik az angolok elleni felkelésbe, menekül Franciaországba és Amerikába, miközben férjhez megy, és mindezek mellett mindenféle válogatott szörnyűség is történik vele. A Diana Gabaldon regényei alapján készülő sorozatnak azonban lesz majd még hetedik évadja is, sőt, készül egy előzménysorozat is.

Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése, HBO Max

Március 8.

Ezzel a kosárlabdás sorozattal indul útjára az HBO GO-t felváltó HBO Max Magyarországon: Adam McKay (legutóbb a Ne nézz fel! apokaliptikus szatírájával rázta fel a világot) rendezésében ismerhetjük meg a Los Angeles Lakers nyolcvanas évekbeli felemelkedését, olyan színészekkel, mint John C. Reilly, Adrien Brody és Jason Clarke.

Az utolsó királyság 5, Netflix

Március 8.

A Nagy Alfréd uralma alatt és után, a 9-10. századi angolszász királyságban játszódó brit történelmi sorozat utolsó évadához érkezik, és a főhős Bebbanburgi Uhtred (Alexander Dreymon) története is a végéhez közeledik. A Bernard Cornwell Angolszász históriák című regényfolyamából nagy részben Magyarországon forgatott sorozattól azonban még nem kell elbúcsúzni, mert egy egész estés filmmel köszön majd végleg el a nézőitől.

Ptolemy Grey utolsó napjai, Apple TV+

Március 11.

A Walter Mosley regényéből készült minisorozat főszereplője Samuel L. Jackson, aki egy 93 éves, demenciában szenvedő férfit játszik, ám egy új orvosi eljárásnak köszönhetően átmenetileg mégis képes újra felidézni az emlékeit, hogy felderítsen egy bűncselekményt a családjában.

Dalgliesh, Epic Drama

Március 14.

A P.D. James krimijeiből ismert skót felügyelő, Adam Dalgliesh három esetéből forgatott sorozatban Bertie Carvel játssza a detektívet, aki a hetvenes évek Britanniájában nyomoz különféle bonyolult bűncselekmények után.

WeCrashed, Apple TV+

Március 18.

A WeWork nevű, közösségi irodák tervezésével és kiadásával foglalkozó startup az utóbbi évek egyik nagy startup-bukása volt, a sorozaz ezt mutatja be. A messianisztikus alapítót, Adam Neumannt Jared Leto, párját, Rebekah Neumannt Anne Hathaway alakítja.

Felemelkedés, Netflix

Március 18.

A nagy sikerű francia vígjáték-sorozat, a Call My Agent! alkotója, Fanny Herrero új sorozata (angol címe Standing Up) középpontjában egy párizsi standupos klub és annak négy előadója állnak, akik mind különböző háttérrel rendelkeznek és karrierjük különböző szakaszában vannak.

Nagykutya 2, Netflix

Március 18.

A 2011 és 2013 között két évadot megért, kultikus és kőkemény brit krimisorozatot 2019-ben élesztette újjá a Netflix, és most az új sorozat második évada is elkészült. Az angolul Top Boy címen ismert sorozat a londoni alvilág kegyetlen világát mutatja be, drogdílerek és egyéb gengszterek sorsán keresztül, és a trailer alapján az új évad sem szűkölködik majd véres leszámolásokban és bandaháborúkban.

Emberi erőforrások, Netflix

Március 18.

Ez a sorozat nem összekeverendő a csaknem azonos című, két évvel ezelőtti francia sorozattal, melyben Eric Cantona játszotta a főszerepet: ez a Big Mouth felnőtt animációs sorozat spin-offja, és az ott már megismert hormonszörnyek kerülnek a fókuszba.

Krakkói szörnyek, Netflix

Március 18.

A sokadik lengyel Netflix-produkció egy fantasy/horror sorozat lesz, melyben a szláv mondavilág szörnyei is szerepet kapnak, miután egy traumák gyötörte fiatal nő, Alex bekerül egy rejtélyes professzor és diákjai körébe, akik paranormális aktivitást észlelve kerülnek kapcsolatba ijesztő lényekkel.

Huszonöt, huszonegy, Netflix

Március 19.

Koreai sorozat nélkül nincs hónap a Netflixen: a Huszonöt, huszonegy leginkább romantikus sorozat, mely öt szereplő életét követi 1998-tól 2021-ig, mindezt úgy, hogy egy lány megtalálja anyja régi naplóját.

Szerelem és egyéb időjárási jelenségek, Netflix

Március 20.

Sőt, rögtön egy nappal később indul egy újabb koreai romantikuskomédia-sorozat is ugyanott: ebben koreai meteorológusok magánéletébe áshatjuk bele magunkat.

Harminckilenc, Netflix

Március 24.

És fejezzük is be a koreai romantikus sorozatok mesterhármasát ezzel: három barátnőről szól, akik rövidesen mindhárman betöltik a negyvenedik életévüket. A trió összetart, miközben megtapasztalják az életet, a szerelmet és a veszteséget is.

Pachinko, Apple TV+

Március 24.

És ha nem lenne még elég Koreából, akkor itt egy, az előzőknél fajsúlyosabbnak ígérkező darab, noha ez nemzetközi produkció: a három nyelven – koreaiul, japánul és angolul – elmesélt történet egy koreai családról szól. A történet a második világháború előtti japán megszállás és az 1980-as évek pénzügyi fellendülése között játszódik, és Min Jin Lee azonos című regényéből készült.

A Bridgerton család 2, Netflix

Március 25.

Az utóbbi évek legnagyobb sorozatsikere (melyről még magyar publicisták is úgy érezték, véleményt kell mondaniuk) természetesen folytatódik, sőt, már azt is tudni, hogy harmadik és negyedik évada is lesz. A Jane Austen-i klasszikusok young adult verziójaként szexszel és mindenféle meseszerű elemmel átitatott Bridgerton család második évada már egy újabb Julia Quinn-regényre (A vikomt, aki engem szeretett) épül, és elsősorban Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) illetve Kate Sharma (Simone Ashley) románcára koncentrál majd.