A Netflix nem hajlandó teret adni az orosz propagandatévéknek

Pedig hatósági előírás kötelezné erre.

Januárban, vagyis még hetekkel a háború kirobbanása előtt mi is megírtuk, hogy az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor előírta a Netflix számára, hogy márciustól húsz állami tévécsatorna műsoraihoz kell hozzáférést biztosítania a szolgáltatásán belül. tTbbek között a Channel One, a szórakoztató jellegű NTV és az orosz ortodox egyház saját csatornája, a Spas, azaz a Megváltott adását is kötelező lesz adnia.

A márciusi határidő elérkezett, a Netflix ennek ellenére közölte, hogy „a jelenlegi helyzet ismeretében” nem tervezik felvenni ezeket a csatornákat a szolgáltatásukba. Az nem világos, hogy a Netflix hogyan akarja megkerülni az orosz hatósági előírást. A streamingóriásnak mindenesetre láthatóan komoly terjeszkedési tervei voltak az orosz piacon, zöld utat kapott az első orosz Netflix-sorozat, az Anna Karenina modern feldolgozása, és más orosz nyelvű filmtervek is a csőben vannak már. A cég egyelőre nem kommentálta Hollywood Reporter azon kérdését, hogy az ukrajnai invázió vajon és annak nemzetközi fogadtatása módosítja-e oroszországi expanziós terveiket.