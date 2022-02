Schobert Norbi: Szerintem a nők egyenlőbbek a férfiaknál

A fitneszguru a Partizánnak adott hosszú interjúban beszélt a feminizmus-értelmezéséről, és arról, mit gondol a nyilvánosság előtti szerepléséről.

Schobert Norbert ma már bánja korábbi sarkos mondatait, és bocsánatot kér értük mindenkitől, saját magától is, mert szerinte ezekkel önmagát is megalázta. Erről Schobert a Partizánnak adott interjújában beszélt, mondván, nála bevált a megszégyenítésen alapuló pedagógia, ezért is alkalmazta ő is a véleményeinél, de ma már ezt nem tenné. Amikor Gulyás Márton egy, korábbi nyilatkozataiból összeállított anyaggal szembesítette, melyben döngő léptű kövér nőkről és csimpánzcsecsű férfiakról beszélt, Schobert kifakad:

Mekkora hülye voltam! Döbbenet!

– majd elmondta, hogy ma már nem így gondolkodik, és megfontoltabban fogalmazza meg a véleményeit, még akkor is, ha továbbra is úgy gondolja, hogy részben igaza van, de nem lehet így beszélni senkiről, és a jövőben nem csak a testszégyenítéstől, a véleménynyilvánítástól is tartózkodni fog. Kicsit később elhangzik az is, hogy azért is jutott erre, mert rájött, hogy a sikerei nem a marketingérzékének, hanem annak köszönhetők, hogy a termékek és a torna működik.

Ha megszólalok, akkor csak rontok az egészen. Azért jutottam idáig, mert az igazat képviselem, de szarul képviselem az igazat.

Hiába próbálta Gulyás kihúzni Schobertből, hogy tudatosan fogalmazott olyan élesen, ahogyan, Schobert kötötte az ebet a karóhoz, miszerint ő egyáltalán nem tudatos, sőt, sosem gondolja át a mondandóját, épp ezért látja jobbnak, ha a továbbiakban a lehető legjobban tartózkodik a nyilvános véleményformálástól, de legalábbis háromszor meggondolja majd, amit kimond.

Ezt követően a feminizmusra terelődött a szó, mert egy korábbi nyilatkozatában Schobert óriási feministának vallotta magát. Mint kiderült, azért, mert imádja a nőket, egyébként testsúlytól függetlenül, ám amikor beszélgetőtársa felhívta figyelmét, hogy a feminizmus a nemek közötti egyenlőséget jelenti, Schobert közölte:

Szerintem a nők egyenlőbbek a férfiaknál. Többre képesek, mint a férfiak. Tudnak szülni, gyereket kihordani, egy csodás dolog, életet tudnak adni, a testükből egy ember kinő. Ennyiben a nőket értékesebbnek tartom, mint a férfiakat.

A beszélgetésben szó esett az emlékezetes Sziget fesztiválos videóról, a kisfia tévés szerepeltetéséről, és érintőlegesen a sztrókjáról is. A rendőrmúltról is beszélgettek, melynek kapcsán az is elhangzott, hogy Schobert visszavezetné a sorkatonai szolgálatot, ha nem is olyan formában, mint régen volt, és megfelelő pszichológiai vizsgálatokkal a fegyverviselést is szabaddá tenné.

A teljes adás itt tekinthető meg: