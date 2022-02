Maszk, oltottsági igazolás és negatív teszt nélkül is lehet bulizni az idei Coachellán

Korlátozások nélkül rendezik meg a világ egyik legnagyobb fesztiválját.

A dél-kaliforniai sivatagban megrendezett Coachella fesztivál háromszor maradt el a koronavírus-járvány miatt, ám idén áprilisban ismét megrendezik. A szervezők ráadásul bejelentették, hogy semmiféle járványügyi korlátozás nem lesz a világ egyik legnagyobb popkulturális fesztiválján, tehát maszk, negatív teszt, illetve oltás igazolása nélkül is be lehet majd lépni a rendezvényre. A Coachella honlapján ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy a fesztivál természetesen mindig igazodik a helyi közegészségügyi szabályokhoz, így ha azokban áprilisig változások lennének, akkor ők is bevezethetnek korlátozásokat. Egy másik nagy dél-kaliforniai fesztivál, a country zenére koncentráló Stagecoach is a Coachellához hasonló korlátozásmentességet vezetett be.

A Coachellát a tervek szerint két hétvégén, április 15-17. és 22-24. között tartják meg, fellép majd többek között Kanye West, Billie Eilish is. A Stagecoach április 29-én indul és május elsején zárul.