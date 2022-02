Február végén jön a Peaky Blinders utolsó évada

Az elmúlt években a BBC egyik legnépszerűbb sorozatává vált Peaky Blinders-ről nemrégiben kiderült, hogy az idén bemutatkozó hatodik évad lesz az utolsó, premierdátumről eddig azonban nem esett szó.

Néhány órával ezelőtt, Birmingham egyik házának tűzfalán azonban egy festmény jelent meg, ami egyértelművé tette:

a szereplők legújabb kalandjait február 27-től követhetjük majd nyomon.

⁣The Shelbys are back in business.

Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344

— BBC (@BBC) February 15, 2022