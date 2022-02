Az Omega menedzsere elmondta, miért nem temették még el Kóbor Jánost

Kóbor János több mint két hónapja, 2021. december 6-án hunyt el, a hamvait pedig azóta is egy szekrényben rejtik. Trunkos András, az Omega menedzsere, aki a temetés ügyeit is intézi, most a Blikknek elmondta, eddig adminisztratív akadályai voltak annak, hogy a temetésre sor kerülhessen:

Lesz egy szórás a Balatonnál, Mecky hamvainak egy része oda kerül. Másik része pedig a bazilikába. Méltó helyre. A balatoni ceremóniához már megvan az összes engedély, és napokon belül a bazilikával kapcsolatban is ezt mondhatom. Addig a hamvak egy elkülönített szekrényben vannak elhelyezve. Fontos hangsúlyoznom, hogy mindkét búcsúztatón csak a család lesz és lehet ott.

Trunkos András azt is elmondta, a temetésre legkésőbb február végéig sor kerül majd, és azoknak a rajongóknak is üzent, akik szerint ne csak Kóbor Jánosnak, hanem az egy évvel előtte elhunyt Benkő Lászlónak is állítsanak emléket: