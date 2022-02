Koronavírusban meghalt a bollywoodi legenda, Lata Mangeshkar

92 éves korában meghalt Lata Mangeshkar, vagy ahogy Indiában hívták, „Bollywood csalogánya” – adta hírül a Guardian.

A hazájában rendkívül népszerű énekesnő egy hónappal ezelőtt fertőződött meg a koronavírussal, végül annak szövődményeibe halt bele Mumbaiban. Több mint hetvenéves során közel ezer bollywoodi filmhez adta a hangját, eleinte színészkedett is, majd jellemzően ő szinkronizálta az énekeket, ezáltal az indiai filmek egyik legismertebb hangja volt.

Narendra Modi indiai miniszterelnök Twitteren búcsúzott a legendától, akiről azt írta: „Olyan űrt hagy a nemzetünkben, amelyet lehetetlen betölteni. A következő generációk úgy fognak róla megemlékezni, mint az indiai kultúra rendíthetetlen harcosa, akinek jellegzetes hangja úgy tudta elbűvölni az embert, ahogy semmi más.”

Az énekesnő állami temetést kapott, vasárnap több ezren vonultak utcára Mumbaiban, hogy leróják tiszteletüket az énekesnő iránt. Az országban kétnapos nemzeti gyászt rendeltek el.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022