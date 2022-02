Végre Channing Tatum is megkapja a saját kutyás filmjét

A Magic Mike írója ezúttal nem levetkőzteti Tatumot, hanem egy kutyát ad mellé a Katonadologban, amelyhez megérkezett a szinkronos előzetes.

Tom Hanks és Will Smith után Channing Tatum lesz idén az ügyeletes kutyás sztár: február 24-én mutatják be idehaza a mozikban a Katonadolog című filmet, amelyhez már a szinkronos előzetes is megjelent.

A Magic Mike-filmeket író Reid Carolin ezúttal Tatum mellett társrendezőként jegyzi a filmet, amelyben a színész egy hedonista exkatonát alakít. Briggsnek hiányzik a harc és a kihívás, és hamarosan meg is kapja azt, igaz, nem abból a fajtából, amire számított: katonatársa kutyáját kell eljuttatnia a férfi temetésére végigautózva a Csendes-óceán partján egy 1984-es Ford Broncóval. Bár a dolog pofonegyszerűen, sőt, idillien hangzik, Lulu, a belga juhászkutya első blikkre nem épp kezes bárány, így egy sor veszélyes és vicces helyzetbe sodorja kutyaszitterét, miközben igazi roadmovieként nemcsak fizikailag tesznek meg nagy utat, hanem érzelmileg is.

Legutóbb Tom Hanks csinált nagyon hasonlót, amikor tavaly a meglepően szerethető Finchben egy kutyával és egy robottal indult neki Amerikának. A Katonadolog első ránézésre kevésbé lesz nyomasztó, mert kimarad belőle a világvége és a halálos betegség is, ráadásul a Tatum-kutya kombináció egész ígéretes sikerreceptnek tűnik.