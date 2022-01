Michael Madsen először beszélt fia haláláról, és a hadsereget hibáztatja érte

A színész szerint a fia azért hagyott fel korábban a terápiával, mert a hadseregnél megszégyenítették emiatt. Madsen ugyanakkor elmondta: fia boldog volt, nem mutatta depresszió jelét.

Nyilatkozatot adott ki Hudson Madsen néhány napja bekövetkezett haláláról édesapja, Michael Madsen, aki szerint semmilyen előjele nem volt annak, hogy fia depressziós. A közleményt a Los Angeles Times tette közzé, a színész most szólalt meg először nyilvánosan a tragédiáról.

Le vagyok sokkolva, mivel csupán néhány napja beszéltem a fiammal, és azt mondta, hogy boldog. Utolsó üzenetem tőle az volt: szeretlek apa. Semmi jelét nem láttam annak, hogy depressziós lenne. Annyira tragikus és szomorú mindez, egyelőre próbálom értelmezni az egészet, és felfogni, mi történt.

A színész azt is megosztotta, hogy fia épp most fejezte be első kiküldetését az amerikai hadseregben, Hawaii szigetén állomásozott őrmesterként, a közösségi médiában megosztott posztjai szerint azonban korábban feleségével Afganisztánban is élt. Madsen szerint a házassága is rendben volt, igaz, élete nem volt problémamentes:

Ő is ugyanazokkal az anyagi kihívásokkal küzdött, mint bárki, de családot szeretett volna. Bizalommal tekintett a jövőbe, ezért hihetetlen, ami történt. Egyszerűen nem bírom felfogni.

A közlemény szerint a színész teljes kivizsgálást kér a hadsereg részéről a halálesettel kapcsolatban. Úgy véli, hogy a fia – aki korábban pszichológus segítségét kérte – azért hagyott fel a terápiával, mert a katonaságnál felettesei emiatt megszégyenítették, vélhetően ezért sem beszélt arról, hogy mentális nehézségekkel küzdene.

Bár a halál pontos okát hivatalosan Madsen sem erősítette meg, erős a gyanú, hogy 26 éves fia öngyilkosságot követett el. Hudson halálát január 26-án jelentették be, miután holtan találták O‘ahu szigetén, ahol feleségével élt. A férfi halálát fejlövés okozta, a hatóságok emiatt öngyilkosságra gyanakodnak. Hudson édesapja, és harmadik felesége, DeAnna Madsen legidősebb gyereke volt, a keresztapja az a Quentin Tarantino volt, akivel édesapja sokat dolgozott együtt többek közt a Kill Bill és a Kutyaszorítóban című klasszikusaiban is.