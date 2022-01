Síbalesetben meghalt Gaspard Ulliel francia színész

37 éves korában, szerdán meghalt Gaspard Ulliel César-díjas francia színész, aki egy síbalesetet követően az Alpokban veszítette életét – jelentette az AFP hírügynökség. A színész Savoie régióban síelt, amikor két lejtő kereszteződésében összeütközött egy másik síelővel, és súlyos agysérülést szenvedett.

Ulliel Franciaország egyik legismertebb színésze volt, és a legjobb francia és külföldi filmesekkel dolgozott együtt. Ő játszotta többek között a főszerepet a Hannibál ébredése és a Saint Laurent című filmekben, valamint Xavier Dolan Ez csak a világ vége és Jean-Pierre Jeunet Hosszú jegyesség című filmjébe is. Ulliel játszik a Moon Knight című Marvel-sorozatban is, amit idén tavasszal mutatnak majd be, és amelyben Midnight Mant alakítja majd.

Az Ez csak a világ végében nyújtott alakítását César-díjjal, a legrangosabb francia filmes díjjal jutalmazták 2017-ben.