Tömeghipnózist vet be a Göteborgi Filmfesztivál

Skandinávia legnagyobb filmfesztiválja zárta már koporsókba és lakatlan szigetre is a nézőit, most a hipnózissal próbálkoznak.

A rendhagyó akcióiról is ismert Göteborgi Nemzetközi Filmfesztivál idén sem csak holmi egyszerű mozizást kínál, hanem ismét feldobja egy kicsit a programját: azt tervezik, hogy a filmek előtt tömeghipnózisnak vetik alá a közönséget – írja a Hollywood Reporter.

A január 28. és február 6. között zajló fesztiválon három olyan film– a Tilda Swinton nevével fémjelzett Memoria, a Land of Dreams Matt Dillonnal és a Speak No Evil című pszichothriller – is lesz, amely előtt egy hipnotizőr érkezik majd a színpadra, hogy a filmek témája és hangulata alapján delejezze a közönséget, ezzel még jobban ráhangolva őket a mozizásra. A hipnotikus állapotot csak a vetítés után fogja feloldani a szakember. Jonas Holmberg, a fesztivál művészeti igazgatója szerint a kísérlettel a behódolás, annak megszegése és a kontroll kérdéskörét szeretnék kicsit megpiszkálni, amely a járványhelyzet miatt az utóbbi két évben különösen releváns téma. A vezető egyben arra is utalt, hogy a mozizás gyakran önmagában is hipnotikus, erre szeretnének ráerősíteni egy valódi hipnózissal.

Moziban filmet nézni akár erősen hipnotikus élmény is lehet. Otthon egy tablettel például sokkal nehezebb fenntartani a figyelmet ahhoz, hogy maximálisan lekössön a film. A Hipnotikus Mozi tisztelgés a mozizás előtt, egyúttal az élmény kiterjesztése is

– mondta el a vezető a kísérletről.

Az akció már előzetest is kapott, amelyben bizarr képekkel üzenik, hogy ne féljünk, és engedjük el a stresszt.

A fesztiválnak nem ez az első meglepő húzása: a tavalyi alkalomkor például kisorsoltak egy olyan fesztiválbérletet, amelynek tulajdonosa egy héten keresztül egy apró, teljesen üres szigeten nézhette egy héten át a fesztivál filmjeit teljes elszigeteltségben. A 2019-es rendezvényen a bátrabbak azt is kipróbálhatták, milyen koporsóba zárva filmet nézni, akkor ugyanis szintén egy érdekes kísérlettel a klausztrofóbia határait feszegették, és speciális szarkofágokban, beépített képernyőn keresztül nézhették a nézők a filmeket.