Snoop Dogg bejelentette az idei Golden Globe-jelölteket: tarolhat az Utódlás, de Billie Eilish és a Squid Game is örülhet

A 79. Golden Globe-gálát jövő januárban tartják.

Magyar idő szerint hétfő délután kihirdették a Los Angeles-i Beverly Hilton hotelben a 79. Golden Globe-gála jelöltjeit. Helen Hoenhe, a díjakat odaítélő Hollywood Foreign Press Association (HFPA) elnöke azzal kezdte beszédét, hogy a szervezet az utóbbi időben nagy változásokon ment át, sok új tagja lett, és minden eddiginél jobban nyitottak a diverzitás felé. Ő Snoop Doggnak adta át a szót, vele olvasták fel felváltva a jelölteket. A filmek közül A kutya karmai közt és a Belfast gyűjtötte be a legtöbb jelölést (hetet-hetet), a sorozatok közt pedig az Utódlás vitte a prímet, de a The Morning Show és a Ted Lasso is jól szerepelt.

A 79. Golden Globe-gálát 2022. január 9-én tartják. Egyelőre kérdéses, hogy milyen lesz a jövő évi díjátadó, tekintve, hogy a tavalyi virtuális műsor nézettsége drasztikusan visszaesett, másrészt, mert a díjakat odaítélő az elmúlt egy évben rengeteg kritikát kapott.

Jelöltek:

Legjobb férfi mellékszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Utódlás)

Mark Duplass (The Morning Show)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Oh Yeong-su (Squid Game)

Legjobb női mellékszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Andie McDowell (Egy szobalány vallomása)

Sarah Snook (Utódlás)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Legjobb női főszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Jessica Chastain (Jelenetek egy házasságból)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Margaret Qualley (Egy szobalány vallomása)

Kate Winslet (Easttowni rejtélyek)

Legjobb minisorozat / tévéfilm

Dopesick

American Crime Story: Impeachment

Egy szobalány vallomása

Easttowni rejtélyek

The Underground Railroad

Legjobb férfi főszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Paul Bettany (WandaVision)

Oscar Isaac (Jelenetek egy házasságból)

Michael Keaton (Dopesick)

Ewan McGregor (Halston)

Tahar Rahim (The Serpent)

Legjobb férfi főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Anthony Anderson (Black-ish)

Nicholas Hoult (Nagy Katalin – A kezdetek)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Legjobb női főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Hannah Einbinder (Hacks)

Elle Fanning (Nagy Katalin – A kezdetek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Eliss-Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban

Brian Cox (Utódlás)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Omar Sy (Lupin)

Legjobb női főszereplő drámasorozatban

Uzo Aduba (In Treatment)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Christine Baranski (The Good Fight)

Elisabeth Moss (A szolgálólány meséje)

MJ Rodriguez (Pose)

Legjobb vígjáték/musical sorozat

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso



Legjobb drámai tévésorozat

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Utódlás



Mozifilmes kategóriák

Legjobb férfi mellékszereplő

Ben Affleck (The Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smitt-McPhee (The Power of the Dog)

Legjobb női mellékszereplő

Caitriona Balfe (Belfast)

Ariana Debose (West Side Story)

Kirsten Dunst (A kutya karmai közt)

Aunjanue Ellis (Richard király)

Ruth Negga (Passing)

Legjobb animációs film

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Legjobb rendező

Kenneth Brannagh (Belfast)

Jane Campion (A kutya karmai közt)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daugther)

Steven Spielberg (West Side Story)

Dennis Villeneuve (Dűne)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick… BOOM!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Maharshala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Sopranos)

Benedict Cumberbatch (A kutya karmai közt)

Will Smith (Richard király)

Denzel Washington (Tragedy od Macbeth)

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Dont Look Up)

Emma Stone (Szörnyella)

Rachel Zegler (West Side Story)

A legjobb filmzene

A Francia kiadás

Encanto

A kutya karmai közt

Paralell Mothers

Dűne

Legjobb forgatókönyv

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (A kutya karmai közt)

Adam McKay (Ne nézz fel!)

Aaron Sorkin (Being the Ricardos)

Legjobb eredeti betétdal

Be Alive — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson (Richard király)

Dos Oruguitas — Lin-Manuel Miranda (Encanto)

Down to Joy — Van Morrison (Belfast)

Here I Am (Singing My Way Home) — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King (Respect)

No Time to Die — Billie Eilish, Finneas O’Connell (Nincs idő meghalni)

Legjobb idegen nyelvű film

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Paralell Mothers

Legjobb női főszereplő (drámai mozifilmben)

Jessica Chastain (Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (A Gucci-ház)

Kristen Stewart (Spencer)

Legjobb vígjáték/musical

Cyrano

Ne nézz fel!

Licorice Pizza

Tick, tick…BOOM!

West Side Story

Legjobb filmdráma

Belfast

Richard király

Coda

Dűne

A kutya karmai közt