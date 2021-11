Az Eufória kamaszainak továbbra is meggyűlik a bajuk a szexszel és a drogokkal

A főszereplő Zendaya betépve táncol a második évad előzetesében.

Az Eufória új évada január 10-étől lesz látható az HBO Go-n és az HBO-n, és a frissen érkezett előzetesből világosan kiderül, hogy a Zendaya által alakított Rue és társai élete korántsem zökkenőmentes a továbbiakban sem. A népszerű sorozatban van magyar érdekeltség is, hiszen az Eufória megalkotója Sam Levinson, akinek visszatérő alkotótársa Rév Marcell. A magyar operatőr már az első évadért is sok elismerést gyűjtött be, a trailer alapján pedig a második évad képi világa is hasonlóan szuggesztív lesz.

Az Eufóriában tényleg az volt a koncepció, hogy csináljunk egy sorozatot, ami nem nézi hülyének a tinédzsereket. Kapjanak valami olyat, amire ráismernek, ami a valós problémáikat, szorongásaikat, mindennapjaikat tükrözi

– mondta 2019-ben a 24.hu-nak Rév Marcell, aki arról is beszélt akkor, hogy a hollywoodi sztárszerepeket halmozó Zendaya milyen jó fej volt a forgatás során.