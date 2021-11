Életműdíjat kap Helen Mirren a SAG Awardson

Helen Mirrent hatvan éve tartó karrierje nyomán életműdíjjal tüntetik ki a SAG (Screen Actors Guild) Awards díjátadón. A díjat odaítélő SAG-AFTRA elnöke, Fran Drescher a díj kapcsán úgy fogalmazott:

Dame Helen Mirren egyszerűen briliáns, ragyogó tehetség. Nagyon magasra tette a mércét minden színésznek, és szerepről szerepre ő maga is meghaladta a saját kiváló alakításait.

A Screen Actors Guild filmszínész-szakszervezet életműdíja Hollywood egyik legnagyobb elismerése, mellyel a kiváló szakmai teljesítményeket és humanitárius munkát ismerik el. Mirren az ötvenhetedik ember, aki megkapja. Mirren, akinek mostani életműdíja egy Oscar, három Emmy, egy Tony és több tucatnyi egyéb díj mellé kerül, megtisztelőnek nevezte az elismerést, és elmondta, azért is jelent neki sokat az amerikai filmes szakszervezetnek ez a díja, mert rengeteget tanult az amerikai kollégáitól.

Helen Mirren hatvan éves karrierje során színpadon és filmen is rengeteget játszott, emellett humanitárius munkája is kiemelkedő, az éhezés ellen küzdő Meals on Wheels szervezettel, egy dadogóknak segítő nonprofittal, és a háborúk miatt szenvedő nőknek oktatást biztosító Women for Women nemzetközi nőszervezettel is együttműködik. Mirrent legközelebb a The Duke című, Velencében már tavaly bemutatott, de széles körben csak 2022-ben debütáló filmben láthatja a nagyközönség Jim Broadbent oldalán, jelenleg pedig az egykori izraeli miniszterelnökről, Golda Meirről szóló életrajzi filmet forgatja.

A SAG életműdíjasaként Mirren olyan színészekhez csatlakozik, mint Robert De Niro, Morgan Freeman, Lily Tomlin, Carol Burnett és Rita Moreno. A SAG-díjakat 2022 februárjában adják át.